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WTA
18 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:36
3094
8

Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане

Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро на турнире WTA 250 во Франции

18 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:36
3094
8
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В 3-м раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 73) за 1 час и 20 минут.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:3, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. В прошлом сезоне Свитолина выиграла у испанки на тысячнике в Цинциннати.

Следующей соперницей Элины будет Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 90). Предыдущие два очных противостояния между Свитолиной и Русе завершились победами украинки: в Чикаго-2023 и Кьяссо-2021.

Элина провела третий четвертьфинал в 2025 году и вышла в первый полуфинал. Ранее она также выступила на стадии 1/4 финала на Australian Open и Индиан-Уэллс, где уступила Мэдисон Киз и Мирре Андреевой соответственно.

Что касается карьеры, то для Элины это будет 46-й полуфинал в карьере и первый с января 2024 года.

В Руане Свитолина, помимо Бузас Манейро, также выиграла у Жиль Тайхман и Ангелины Калининой.

Сейчас винстрик Элины составляет пять поединков. До старта Руана она выиграла два матча за сборную Украины в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команд Швейцарии и Польши.

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Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Молодець, неймовірною концентрацією в 1 сеті "зламала"гру суперниці, а в 2 сеті взагалі видала чудовий варіативній теніс,браво!
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+3
Андрій Заліщук
Молодець!
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+2
Fdail
Мабуть , Еліна все ж не для галочки приїхала в Руану й хоче взяти титул. Рівень гри не ідеальний, але рівень суперниць повністю дозволяє брати титул. Головне - бажання. 
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+2
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Vitaly Kozak
Не так важливий титул в Руані, як можливість потренуватись на грунті перед Мадридом.
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+1
Олександр Науменко
Габілєна наша клієнтка.
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+1
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Еліна! Умніца! Хай щастить!
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+1
C.Пеклов
Наступна суперниця, напарниця Марти.Якщо Еліна буде на своєї подачі грати рішуче, як сьогодні, обов'язково переможе!
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0
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