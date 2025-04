Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

В 3-м раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 73) за 1 час и 20 минут.

WTA 250 Руан. Грунт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [1] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:3, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. В прошлом сезоне Свитолина выиграла у испанки на тысячнике в Цинциннати.

Следующей соперницей Элины будет Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 90). Предыдущие два очных противостояния между Свитолиной и Русе завершились победами украинки: в Чикаго-2023 и Кьяссо-2021.

Элина провела третий четвертьфинал в 2025 году и вышла в первый полуфинал. Ранее она также выступила на стадии 1/4 финала на Australian Open и Индиан-Уэллс, где уступила Мэдисон Киз и Мирре Андреевой соответственно.

Что касается карьеры, то для Элины это будет 46-й полуфинал в карьере и первый с января 2024 года.

В Руане Свитолина, помимо Бузас Манейро, также выиграла у Жиль Тайхман и Ангелины Калининой.

Сейчас винстрик Элины составляет пять поединков. До старта Руана она выиграла два матча за сборную Украины в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команд Швейцарии и Польши.

