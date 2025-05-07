Лига чемпионов07 мая 2025, 22:50 |
1978
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ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
07 мая 2025, 22:50 |
1978
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В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».
Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.
Лига чемпионов. 7 мая, полуфинал (обновляется)
ПСЖ – Арсенал – 1:0 (первый матч 1:0)
Голы: Руис, 27.
ГОЛ! Руис, 27 мин, 1:0!
Трансляция матча
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