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Лига чемпионов
07 мая 2025, 22:50 |
1978
0

ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

07 мая 2025, 22:50 |
1978
0
ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 7 мая, полуфинал (обновляется)

ПСЖ – Арсенал – 1:0 (первый матч 1:0)
Голы: Руис, 27.

ГОЛ! Руис, 27 мин, 1:0!

Трансляция матча

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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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