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07.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Арсенал
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Лига чемпионов
08 мая 2025, 00:57 | Обновлено 08 мая 2025, 01:08
431
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Микель АРТЕТА: «Оба матча для ПСЖ выиграл их вратарь»

Наставник Арсенала восхищен игрой голкипера Джанлуиджи Доннаруммы

08 мая 2025, 00:57 | Обновлено 08 мая 2025, 01:08
431
1
Микель АРТЕТА: «Оба матча для ПСЖ выиграл их вратарь»
УЕФА. Микель Артета

Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», дал комментарий после матча:

«Прежде всего, поздравляю Париж с выходом в финал. Если посмотреть, кто был лучшим игроком в двух матчах, то это вратарь соперников (Джанлуиджи Доннарумма). Именно он сделал разницу в этом противостоянии. Я считаю, что мы были очень близки; намного ближе, чем показывает результат. Я очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, тем, как мы справились с давлением.

Видеть, как моя команда играет так против одной из лучших в Европе, – вызывает у меня огромную гордость. То, что мы сделали здесь, в матче с ПСЖ, – это впечатляюще. Если мы хотим выиграть этот турнир, что нам нужно сделать, чтобы открыть эти двери? Иногда нужно отдать должное сопернику. Вратарь выиграл для них оба матча.

Я чувствую гордость. Возможно, никто этого не ожидал, но мы были очень близки к тому, чтобы сделать это. Два года назад в эту команду – никто не верил, что мы сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов».

Деклан Райс, полузащитник «Арсенала»:

«Это очень больно. Мы так доминировали в начале; если бы мы реализовали хотя бы один момент в первые 15–20 минут, игра полностью бы изменилась. Вот это и есть те мелочи в футболе. Казалось, будто нам просто не суждено. Мы отдали все силы в этом турнире. За два матча мы могли забить три или четыре мяча, но Доннарумма был невероятен.

В жизни иногда нужно несколько раз проиграть, чтобы потом выиграть. Нужно преодолеть такие неудачи, чтобы вырасти ментально: как личность, как игрок и как команда. Сейчас мы проходим этот этап. Мы растем как коллектив, но должны продолжать давить и верить».

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Микель Артета пресс-конференция Джанлуиджи Доннарумма Деклан Райс
Николай Степанов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
xG в первом матче одинаковый, и в первом тайме второго одинаковый. Арсенал начал превосходить ПСЖ по моментам, когда общий счет стал безнадежный - 3:0. Тем не менее статистика говорит, что у Райи 4 сейва, у Доннаруммы - 3, предотвращено голов 1,13 против 1,56. То есть вратарь ПСЖ ни при чем, Райя был тоже неплох.
Арсеналу как обычно не хватило забивалы, лидера, нападающего, о чем говорят уже 3 года, а воз и ныне там. Скорее всего за это выперли Эду Гаспара, за провалы на трансферном рынке.
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