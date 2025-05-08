Микель АРТЕТА: «Оба матча для ПСЖ выиграл их вратарь»

Вечером 7 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).

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Микель Артета, главный тренер «Арсенала», дал комментарий после матча:

«Прежде всего, поздравляю Париж с выходом в финал. Если посмотреть, кто был лучшим игроком в двух матчах, то это вратарь соперников (Джанлуиджи Доннарумма). Именно он сделал разницу в этом противостоянии. Я считаю, что мы были очень близки; намного ближе, чем показывает результат. Я очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, тем, как мы справились с давлением.

Видеть, как моя команда играет так против одной из лучших в Европе, – вызывает у меня огромную гордость. То, что мы сделали здесь, в матче с ПСЖ, – это впечатляюще. Если мы хотим выиграть этот турнир, что нам нужно сделать, чтобы открыть эти двери? Иногда нужно отдать должное сопернику. Вратарь выиграл для них оба матча.

Я чувствую гордость. Возможно, никто этого не ожидал, но мы были очень близки к тому, чтобы сделать это. Два года назад в эту команду – никто не верил, что мы сможем квалифицироваться в Лигу чемпионов».

Деклан Райс, полузащитник «Арсенала»:

«Это очень больно. Мы так доминировали в начале; если бы мы реализовали хотя бы один момент в первые 15–20 минут, игра полностью бы изменилась. Вот это и есть те мелочи в футболе. Казалось, будто нам просто не суждено. Мы отдали все силы в этом турнире. За два матча мы могли забить три или четыре мяча, но Доннарумма был невероятен.

В жизни иногда нужно несколько раз проиграть, чтобы потом выиграть. Нужно преодолеть такие неудачи, чтобы вырасти ментально: как личность, как игрок и как команда. Сейчас мы проходим этот этап. Мы растем как коллектив, но должны продолжать давить и верить».