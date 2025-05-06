Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
ПСЖ
07.05.2025 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 мая 2025, 15:06 | Обновлено 06 мая 2025, 15:14
79
0

ПСЖ – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги чемпионов

06 мая 2025, 15:06 | Обновлено 06 мая 2025, 15:14
79
0
ПСЖ – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Арсенал». Поединок пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первое полуфинальное противостояние между этими командами завершилось победой парижской команды со счетом 1:0. Единственный результативный удар в начале встречи нанес Дембеле. После очной дуэли команды провели встречи своих национальных чемпионатов: «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2), а ПСЖ, который досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, уступил «Страсбургу» (1:2). Отметим, что «канониры» встречались с парижанами в основном раунде текущей Лиги чемпионов, и тогда лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
7 мая 2025 -
22:00
Арсенал
Тотал голов больше 2.5 1.68 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Источник: Зинченко не нужен Артете. Арсенал продаст украинца
Один из самых дорогих игроков Барсы разочарован Фликом. Известна причина
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСЖ ПСЖ - Арсенал текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футбол | 05 мая 2025, 19:42 2
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус

Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Футбол | 05 мая 2025, 19:04 4
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию

Карло покинет мадридский клуб

Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону
Футбол | 06.05.2025, 15:19
Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону
Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Футбол | 05.05.2025, 18:45
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
Футбол | 06.05.2025, 11:35
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 3
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
05.05.2025, 07:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем