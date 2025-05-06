В среду, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и «Арсенал». Поединок пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первое полуфинальное противостояние между этими командами завершилось победой парижской команды со счетом 1:0. Единственный результативный удар в начале встречи нанес Дембеле. После очной дуэли команды провели встречи своих национальных чемпионатов: «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2), а ПСЖ, который досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, уступил «Страсбургу» (1:2). Отметим, что «канониры» встречались с парижанами в основном раунде текущей Лиги чемпионов, и тогда лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua ПСЖ Арсенал Тотал голов больше 2.5 1.68 Сделать ставку

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