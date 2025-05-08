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07.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Арсенал
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Лига чемпионов
08 мая 2025, 00:25 | Обновлено 08 мая 2025, 00:31
4830
0

ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

08 мая 2025, 00:25 | Обновлено 08 мая 2025, 00:31
4830
0
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, прошел второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Французы благодаря голам Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими победили во втором матче со счетом 2:1 и вышли в финал Лиги чемпионов.

В финале парижан ждет «Интер». Финал пройдет 31 мая в Мюнхене на «Альянц Арене».

Лига чемпионов. 7 мая, полуфинал

ПСЖ – Арсенал – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 - Сака, 76.

Нереализованный пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Руис, 27 мин, 1:0!

ГОЛ! Хакими, 72 мин, 2:0!

ГОЛ! Сака, 76 мин, 2:1!

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ).
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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал видео голов и обзор Фабиан Руис Ашраф Хакими Букайо Сака Витинья (ПСЖ) пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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