В среду, 7 мая, прошел второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Игра прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Первый поединок между командами завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

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Французы благодаря голам Фабиана Руиса и Ашрафа Хакими победили во втором матче со счетом 2:1 и вышли в финал Лиги чемпионов.

В финале парижан ждет «Интер». Финал пройдет 31 мая в Мюнхене на «Альянц Арене».

Лига чемпионов. 7 мая, полуфинал

ПСЖ – Арсенал – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 - Сака, 76.

Нереализованный пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ).

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! Руис, 27 мин, 1:0!

ГОЛ! Хакими, 72 мин, 2:0!

ГОЛ! Сака, 76 мин, 2:1!