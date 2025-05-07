Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ

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Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 1:0)

«ПСЖ» – «Арсенал» – 2:1

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 – Сака, 76

Предупрежденияя: Мендеш, 18, Кварацхелия, 86 – Райс, 26, Калафьори, 86, Сака, 86

На 69 минуте Витинья (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь)

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньйос, Мендеш (Рамуш, 88) – Руис, Витинья, Невеш – Барколя (Дембеле, 70), Дуэ (Л. Эрнандес, 74), Кварацхелия

«Арсенал»: Рая – Тимбер (Вайт, 83), Кивиор, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 68) – Райс, Партей, Эдегор – Сака, Мерино, Мартинелли (Троссард, 68)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадіон: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА