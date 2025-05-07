Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
В Мюнхене будет французско-итальянское противостояние
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 1:0)
«ПСЖ» – «Арсенал» – 2:1
Голы: Руис, 27, Хакими, 72 – Сака, 76
Предупрежденияя: Мендеш, 18, Кварацхелия, 86 – Райс, 26, Калафьори, 86, Сака, 86
На 69 минуте Витинья (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь)
«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньйос, Мендеш (Рамуш, 88) – Руис, Витинья, Невеш – Барколя (Дембеле, 70), Дуэ (Л. Эрнандес, 74), Кварацхелия
«Арсенал»: Рая – Тимбер (Вайт, 83), Кивиор, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 68) – Райс, Партей, Эдегор – Сака, Мерино, Мартинелли (Троссард, 68)
Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Стадіон: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хаби разрешил продавать украинца
Канело – об Уильяме Скалле
Но коль блеск КОШАЧЬИХ ГЛАЗ❗😸❤️
Коти-Мурлыки на ветке увижу -
Счастливей буду - В ТЫЩУ РАЗ❗😊
Триумфую я уже уже -
В финал вышел ПСЖ! 🇫🇷
Парижане на взлёте -
Утешили фанов Реала❗👑🤍
Барсуки - в пролёте -
И месть для Арсенала❗😊