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Лига Чемпионов
Проходит дальше ПСЖ
07.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Арсенал
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Лига чемпионов
07 мая 2025, 23:57 | Обновлено 08 мая 2025, 00:06
718
6

Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ

В Мюнхене будет французско-итальянское противостояние

07 мая 2025, 23:57 | Обновлено 08 мая 2025, 00:06
718
6
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 1:0)

«ПСЖ» – «Арсенал» – 2:1

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 – Сака, 76

Предупрежденияя: Мендеш, 18, Кварацхелия, 86 – Райс, 26, Калафьори, 86, Сака, 86

На 69 минуте Витинья (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь)

«ПСЖ»: Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньйос, Мендеш (Рамуш, 88) – Руис, Витинья, Невеш – Барколя (Дембеле, 70), Дуэ (Л. Эрнандес, 74), Кварацхелия

«Арсенал»: Рая – Тимбер (Вайт, 83), Кивиор, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 68) – Райс, Партей, Эдегор – Сака, Мерино, Мартинелли (Троссард, 68)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадіон: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 6
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Viktor Shuper
то було очевидно ще після першого матчу що шансів у Арсеналу особливо і нема. таке відчуття ніби команда Артети давно завмерла у своєму розвитку, а от Енріке навпаки дуже непогану команду замутив. не вболіваю ні за Інтер, ні за ПСЖ, але в фіналі більше схиляюсь саме до перемоги ПСЖ. у них в захисті нема такого каламбуру, як у Барси, яка, по суті, саме через привози захисту і вилетіла.
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+1
Первый Среди Равных
макарошки можете купляти вазелін, це вам не відскок у матчі з Барсою. Випадковий фіналіст буде відлупцьований в фіналі так що слово "П.С.Ж." не вимовить не заікнувшись чотири раза
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0
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Майор Сиськотряс
Интер вынесет лягушачьи лапки ☝️☝️☝️
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-2
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ПАРИЖ🇫🇷
Победе рад. Ёё желал Парижу🇫🇷🎉🎇🥳
Но коль блеск КОШАЧЬИХ ГЛАЗ❗😸❤️
Коти-Мурлыки на ветке увижу -
Счастливей буду - В ТЫЩУ РАЗ❗😊
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-4
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ПАРИЖ🇫🇷
🎉🎉🎉🎇
Триумфую я уже уже -
В финал вышел ПСЖ! 🇫🇷
Парижане на взлёте -
Утешили фанов Реала❗👑🤍
Барсуки - в пролёте -
И месть для Арсенала❗😊
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-4
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