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Лига Чемпионов
ПСЖ
07.05.2025 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
07 мая 2025, 01:39 | Обновлено 07 мая 2025, 01:40
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0

ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 7 мая в 22:00 по Киеву

07 мая 2025, 01:39 | Обновлено 07 мая 2025, 01:40
165
0
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

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7 мая на «Парк де Пренс» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с Арсеналом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда давно уже заточена на успех именно в этом турнире. На внутренней арене банально нет достаточно сильных соперников, чтобы создавать какие-то внятные проблемы для фаворита. Так было и в этот раз: досрочно оформлено очередную уже победу в Лиге 1, да и в Суперкубке не было проблем. Да, впереди еще кубковый финал, но, безусловно, сейчас в приоритете Лига чемпионов.

Луис Энрике там в прошлом сезоне с новыми подопечными оставил весьма противоречивое впечатление. Далеко не просто было выйти из группы, но в итоге год назад французов остановили только в полуфинале. Сейчас они стартовали ни шатко ни валко. Но вовремя пришли в себя, а после легкого прохода земляков из Бреста начали специализироваться на англичанах: по пенальти выбили Ливерпуль, после чего в четвертьфинале справились с Астон Виллой - 3:1 и 2:3. В Лондоне тоже обеспечили себе хороший результат, 1:0.

Арсенал

Клуб тоже может себе позволить весной наплевательски относиться к самой АПЛ. Там Ливерпуль, в отличие от прошлогоднего Манчестер Сити, не оставлял сомнений в своем праве на титул, и в итоге завоевал его еще в апреле. Так что второе место уже не отнять, и уж точно из топ-5 в АПЛ не выпасти.

А вот в Лиге чемпионов добились настоящего прорыва. Туда англичане вернулись в прошлом сезоне, но капитулировали перед старым соперником, Баварией. Но сейчас они не только классно провели основной раунд, но и потом все решали в плей-офф в первом же раунде - не только с ПСВ, но и с Реалом, который разбили 3:0 - и выжали 2:1 и на выезде. С французами сразу пропустили, и так ничем и не ответили.

Статистика личных встреч

В 2016-м году, в групповом раунде, клубы обменялись результативными ничьими. Но в октябре англичане дома уверенно выигрывали 2:0.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 2,16, ничья – 3,75, победа Арсенала – 3,43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают хозяев фаворитами и дома, но им главное не проиграть и, значит, не пропустить. Ставим тут на меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
7 мая 2025 -
22:00
Арсенал
Тотал меньше 3.0 1.72 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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