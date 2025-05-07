Решающий матч в Мюнхене. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2024/25
В финальном поединке 31 мая сыграют французский ПСЖ и итальянский Интер
Определена финальная пара Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
В решающем матче 31 мая в Мюнхене сыграют французский ПСЖ и итальянский Интер.
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В ответном полуфинальном матче французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).
Днем ранее в другом полуфинале яркое шоу устроили итальянский «Интер» и испанская «Барселона», и хозяева поля вырвали победу в овертайме (3:3 и 4:3 д.в.).
Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/2 финала. Ответные матчи
- 06.05. 22:00. Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) (первый матч – 3:3)
Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Хакан Чалханоглу, 45+1 (пен), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87
- 07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76
Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)
⚽️ Финал. 31 мая, Мюнхен (Германия)
- ПСЖ (Франция) – Интер (Италия)
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Утешили фанов Реала❗👑🤍
Барсуки - в пролёте -
И месть для Арсенала❗😊
Но коль блеск КОШАЧЬИХ ГЛАЗ❗😸❤️
Коти-Мурлыки на ветке увижу -
Счастливей буду - В ТЫЩУ РАЗ❗😊