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Лига чемпионов
07 мая 2025, 23:59 | Обновлено 08 мая 2025, 00:23
1051
14

Решающий матч в Мюнхене. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2024/25

В финальном поединке 31 мая сыграют французский ПСЖ и итальянский Интер

07 мая 2025, 23:59 | Обновлено 08 мая 2025, 00:23
1051
14
Решающий матч в Мюнхене. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Определена финальная пара Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

В решающем матче 31 мая в Мюнхене сыграют французский ПСЖ и итальянский Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ответном полуфинальном матче французский ПСЖ второй раз одержал победу над английским Арсеналом со счетом 2:1 (после 1:0 в первой игре).

Днем ранее в другом полуфинале яркое шоу устроили итальянский «Интер» и испанская «Барселона», и хозяева поля вырвали победу в овертайме (3:3 и 4:3 д.в.).

Финал между ПСЖ и Интером пройдет 31 мая на Альянц Арене в немецком Мюнхене.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/2 финала. Ответные матчи

  • 06.05. 22:00. Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) (первый матч – 3:3)

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Хакан Чалханоглу, 45+1 (пен), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

  • 07.05. 22:00. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Фабиан Руис, 27, Ашраф Хакими. 72 – Букайо Сака, 76

Незабитый пенальти: Витинья, 69 (ПСЖ)

⚽️ Финал. 31 мая, Мюнхен (Германия)

  • ПСЖ (Франция) – Интер (Италия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 14
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introvert
Ось вона, роль особистості в історії. Варто було Пересу за вуха затягнути Мбаппе в Мадрид, як Реал з лідера світового футболу перетворився на клуб-посміховисько. Варто було Парижу того франкочебурашки позбутися - ПСЖ з мішка (і грошового, і для побиття) пертворився на справжню КОМАНДУ.
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+6
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Nostradamus
Артета чушпан) Для чего було з Борнмутом ставити основу?)
ПСЖ ідеально виконали план на гру. Не неслися першим номером, чекали на контратаках. Суперник сам себе виснажив і з 80ої хв вже зупинилися... Артета фізрук
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+4
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lgpaladin
Тренерська поразка - обрав енергозатратну тактику для втомленої команди.
Арсенал тупо не встигав за власними передачами
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+3
scorpio16
У Інтера більше шансів на перемогу, один матч, найкращий захист + напад може видати перформанс. Ментально італійці готові до перемоги, на відміну від французів, яким не вистачає зрілості+Індзагі тактично сильніший
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+2
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apepa
Интер сильней и должен выиграть!
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+1
Майор Сиськотряс
В финале за Интер 💪💪☝️ 
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+1
Harun Bakircioğlu
За Интер понятное дело, во-первых, второй финал Индзаги за три года. Слишком жестоко его снова проиграть, но и четвертый финал ЛЧ для Маротты тоже слишком. В мироздании, провидении, вселенной что-то должно уже уравняться наконец, и самый престижный трофей должен отправиться в Италию.
ПСЖ еще выиграет, когда-нибудь, или не выиграет, зависит от того, сколько еще нефтедолларов закинут.
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ПАРИЖ🇫🇷
🎉🎉🎉🎇
Триумфую я уже уже -
В финал вышел ПСЖ! 🇫🇷
Парижане на взлёте -
Утешили фанов Реала❗👑🤍
Барсуки - в пролёте -
И месть для Арсенала❗😊
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-2
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ПАРИЖ🇫🇷
Победе рад. Ёё желал Парижу🇫🇷🎉🎇🥳
Но коль блеск КОШАЧЬИХ ГЛАЗ❗😸❤️
Коти-Мурлыки на ветке увижу -
Счастливей буду - В ТЫЩУ РАЗ❗😊
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-3
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