Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ

После того, как неделю назад команды выдали яркое шоу в Испании, были надежды, что ответный матч кажется не менее ярким. И эти ожидания подтвердились.

Лаутаро Мартинес, который в первой игре сыграл только 45 минут на фоне повреждения, открыл счет на 21 минуте благодаря помощи Дензела Думфриса – нидерландский защитник отдал очередной голевой пас, причем выкатил мяч на пустые ворота. До этого забить могли обе команды, но киперы справлялись.

После этого «Барселона» бросилась отыгрываться, но Ольмо свой шанс не использовал. А «Интер» мог увеличивать преимущество, но Щесны везло – после ударов Мхитаряна и Чалханоглу он уже ничего не мог сделать, но игроков миланской команды подвела точность.

Однако в конце тайма счет удвоился. Кубарси сбил Мартинеса в своей штрафной, арбитр увидел это только после подсказки ВАР и назначил пенальти, который уверенно реализовал Чалханоглу.

На второй тайм «блаугранас» получились заряженными и довольно быстро сравняли счет. Мартин отличился двумя ассистами – сначала он забросил со второй попытки на Эрика Гарсию, а через несколько минут отдал голевой пас на Ольмо.

Не раз и не два могли забивать гости больше, но Зоммер поймал кураж и выручал свою оборону, которая сегодня, как и у оппонентов, была очень ненадежна. Несколько раз мог отличиться Ямаль, но никак не мог пробить швейцарского кипера.

Когда в конце основного времени Рафинья со второй попытки пробил Зоммера, казалось, что это уже все. Однако безумие продолжалось, Ачерби на позиции центрфорварда в конце уже добавленного времени после очередного ассиста Думфриса сравнял счет и перевел матч в овертайм. А за несколько минут до этого Ямаль мог закрывать игру, но попал в стойку...

А в добавленное время защита каталонцев в очередной раз показала, насколько она бледна по сравнению с нападением. Снова не лучшим образом сыграл Кубарси, дав возможность Фраттези подготовить удар и сделать счет 4:3. Этот гол уже «Барселона» не отыграла, хотя очень старалась.

4:3 – «Интер» стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпонов и будет ждать оппонента в противостоянии «ПСЖ» и «Арсенала».

Фото УЕФА

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 3:3)

«Интер» – «Барселона» – 4:3

Голы: Лаутаро, 21, Челханоглу, 45, пен, Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88

Предупреждения: Чалханоглу, 37, Ачерби, 90+4, Карлос Аугусто, 92, Бастони, 118 – Иньиго Мартинес, 50

«Интер»: Зоммер – Биссек (Дармиан, 52), Ачерби, Бастони – Думфрис (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 79), Мхитарянт (Фраттези, 79), Димарко (Карлос Аугусто, 55) – Тюрам, Лаутаро (Тареми, 72)

«Барселона»: Щесны – Иньиго Мартинес (Араухо, 76), Эрик Гарсия (Форт, 98), Кубарси (Гави, 106), Мартин – Педри (Пау Виктор, 106), де Йонг, Ольмо (Фермин Лопес, 83) – Ямаль, Ферран Торрес (Левандовски, 90+1), Рафинья

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Сталион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА