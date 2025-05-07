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Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
06.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 4 : 3
Барселона
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Лига чемпионов
07 мая 2025, 00:41 | Обновлено 07 мая 2025, 01:22
2277
50

Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ

Очередной сумасшедший матч в Лиге чемпионов закончился победой миланской команды

07 мая 2025, 00:41 | Обновлено 07 мая 2025, 01:22
2277
50
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
УЕФА

После того, как неделю назад команды выдали яркое шоу в Испании, были надежды, что ответный матч кажется не менее ярким. И эти ожидания подтвердились.

Лаутаро Мартинес, который в первой игре сыграл только 45 минут на фоне повреждения, открыл счет на 21 минуте благодаря помощи Дензела Думфриса – нидерландский защитник отдал очередной голевой пас, причем выкатил мяч на пустые ворота. До этого забить могли обе команды, но киперы справлялись.

После этого «Барселона» бросилась отыгрываться, но Ольмо свой шанс не использовал. А «Интер» мог увеличивать преимущество, но Щесны везло – после ударов Мхитаряна и Чалханоглу он уже ничего не мог сделать, но игроков миланской команды подвела точность.

Однако в конце тайма счет удвоился. Кубарси сбил Мартинеса в своей штрафной, арбитр увидел это только после подсказки ВАР и назначил пенальти, который уверенно реализовал Чалханоглу.

На второй тайм «блаугранас» получились заряженными и довольно быстро сравняли счет. Мартин отличился двумя ассистами – сначала он забросил со второй попытки на Эрика Гарсию, а через несколько минут отдал голевой пас на Ольмо.

Не раз и не два могли забивать гости больше, но Зоммер поймал кураж и выручал свою оборону, которая сегодня, как и у оппонентов, была очень ненадежна. Несколько раз мог отличиться Ямаль, но никак не мог пробить швейцарского кипера.

Когда в конце основного времени Рафинья со второй попытки пробил Зоммера, казалось, что это уже все. Однако безумие продолжалось, Ачерби на позиции центрфорварда в конце уже добавленного времени после очередного ассиста Думфриса сравнял счет и перевел матч в овертайм. А за несколько минут до этого Ямаль мог закрывать игру, но попал в стойку...

А в добавленное время защита каталонцев в очередной раз показала, насколько она бледна по сравнению с нападением. Снова не лучшим образом сыграл Кубарси, дав возможность Фраттези подготовить удар и сделать счет 4:3. Этот гол уже «Барселона» не отыграла, хотя очень старалась.

4:3 – «Интер» стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпонов и будет ждать оппонента в противостоянии «ПСЖ» и «Арсенала».

Фото УЕФА

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 3:3)

«Интер» – «Барселона» – 4:3

Голы: Лаутаро, 21, Челханоглу, 45, пен, Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88

Предупреждения: Чалханоглу, 37, Ачерби, 90+4, Карлос Аугусто, 92, Бастони, 118 – Иньиго Мартинес, 50

«Интер»: Зоммер – Биссек (Дармиан, 52), Ачерби, Бастони – Думфрис (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 79), Мхитарянт (Фраттези, 79), Димарко (Карлос Аугусто, 55) – Тюрам, Лаутаро (Тареми, 72)

«Барселона»: Щесны – Иньиго Мартинес (Араухо, 76), Эрик Гарсия (Форт, 98), Кубарси (Гави, 106), Мартин – Педри (Пау Виктор, 106), де Йонг, Ольмо (Фермин Лопес, 83) – Ямаль, Ферран Торрес (Левандовски, 90+1), Рафинья

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Сталион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 51
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Андрій Заліщук
7-6 за два матчі, ось це видовище!!!
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+12
Nordenus
Один из лучших полуфиналов в истории
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+11
Leon Killer
Фантастический матч!!! 
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+8
Viktor Shuper
а ще Зоммер чортяка тягнув все що можна
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+7
Капітошkа
Інтер з перемогою!
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
Таких епічних півфіналів давно не було! Обидві команди були достойні фіналу, як і перемоги в ЛЧ!
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+4
apepa
Трахнули каталонских сепаров по полной. Браво Интер! Хочу видеть тебя в золотом!
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Vadym Shcherban
Вирішальне протистояння Зоммер - Ямал в кінці геніально виграв Зоммер. Ну і Інтер вивів далі. Ямал поки що підтвердив своє прізвище, тобто ще замалий для фіналу.
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+4
Капітошkа
Чудові обидва матчі видали Інтер і Барса
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+3
Brian
Гарний матч. Дуже радий за Інтер, абсолютно заслужено пройшли далі, особливо з огляду на їхній турнірний шлях і суперників. Барса  -звичайні піжони і халявщики, мали б вилетіти ще від Борусії в Дортмунді, пощастило, проповзли.
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+2
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Ivan Sergeev
це було легендарно
Зоммер - видатний матч
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+2
Viktor Shuper
дуже шкода Барсу, якщо чесно. в таких матчах мають обидва клуби далі проходити, це, певно, матч року поки що. за 5 місяців цього року кращого ще точно не бачив.
а на Ямаля певно порчу якусь навели? купа моментів, реально купа. і жодного голу
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+2
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Saar
Ну шо там, два головних претенденти на ЗМ: Ямал і Рафінья, приєднались до лузерів Салаха, Вінісіуса і Мбаппе !??  мля, одні фаворити.... .
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+1
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contr
Довбойоб-Ребров  вчись як грати на перемогу автобусник хуєв ☝️
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+1
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Saar
Інтер - найкраща команда у світі!
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+1
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ІНТЕР🖤💙
Мега-битва на Сан-Сіро🏟️
Радий за Інтер Мілан❗🖤💙
Та 😸Кота - мого кумира❤️
Я тобі найбільше фан❗😊
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ІНТЕР🖤💙
Хоть я 😸Мурлыки и Шахтёра фан❗⚒️
Счастлив сегодня за Интер Милан❗🖤💙
С самой субботы я грустил😢😭
Нас обыграли в хоккее японцы...🇯🇵
Фраттези праздник подарил🎉🥳
В финал не вышли каталонцы❗😊
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0
Saar
От вам і Серія А! Тому Довбику і тяжче в Італії. Інтер - бажаю взяти Кубок ЛЧ !
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0
Обсервер Влад
Норм заруба. Обидві команди достойні!
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0
Viktor Shuper
Ямалю тільки 17. побачимо що буде. якщо не зазвіздиться, то буде діло. конкретно по цьому матчі мав цілу купу вбивчих моментів, але реалізації 0
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