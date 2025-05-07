Симоне ИНДЗАГИ: «Против такой сильной Барселоны нужен был суперИнтер»
В полуфинале Лиги чемпионов Интер одолел Барселону в дополнительное время
Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.
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Симоне Индзаги, главный тренер «Интера», после матча рассказал:
«Прежде всего я хочу поздравить «Барселону» – очень сильную команду. Против нее нужен был суперИнтер: аплодисменты ребятам, которые провели два монструозных матча. Я счастлив быть их тренером – они отдали мне все, что у них было. И справедливо, что они празднуют этот успех на этом стадионе.
У нас были определенные проблемы, но благодаря сердцу мы преодолели все преграды. Мы старались играть, опираясь на наши сильные стороны. После первого матча у нас был план, но без самопожертвования и помощи всей команды ничего бы не вышло. Молодцы ребята – они заслужили этот финал.
Это была невероятная ночь – одна из тех, которой стоит поделиться с болельщиками, клубом и семьями. Игроки сделали нечто исключительное. Мы провели четыре феноменальных матча против двух команд мирового уровня – «Баварии» и «Барселоны». Было замечательно отпраздновать этот успех здесь, с нашими фанатами.
Гол Ачерби в добавленное время? Ачерби сам решил пойти в атаку в заключительной части матча, но я не стал его останавливать, потому что нам уже было нечего терять. Он творит невероятные вещи в обороне, а сегодня еще и подарил нам решающий гол».
События матча
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