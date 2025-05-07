Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Против такой сильной Барселоны нужен был суперИнтер»
Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
06.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 4 : 3
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 мая 2025, 02:37 | Обновлено 07 мая 2025, 03:03
80
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Против такой сильной Барселоны нужен был суперИнтер»

В полуфинале Лиги чемпионов Интер одолел Барселону в дополнительное время

07 мая 2025, 02:37 | Обновлено 07 мая 2025, 03:03
80
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Против такой сильной Барселоны нужен был суперИнтер»
УЕФА. Симоне Индзаги

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера», после матча рассказал:

«Прежде всего я хочу поздравить «Барселону» – очень сильную команду. Против нее нужен был суперИнтер: аплодисменты ребятам, которые провели два монструозных матча. Я счастлив быть их тренером – они отдали мне все, что у них было. И справедливо, что они празднуют этот успех на этом стадионе.

У нас были определенные проблемы, но благодаря сердцу мы преодолели все преграды. Мы старались играть, опираясь на наши сильные стороны. После первого матча у нас был план, но без самопожертвования и помощи всей команды ничего бы не вышло. Молодцы ребята – они заслужили этот финал.

Это была невероятная ночь – одна из тех, которой стоит поделиться с болельщиками, клубом и семьями. Игроки сделали нечто исключительное. Мы провели четыре феноменальных матча против двух команд мирового уровня – «Баварии» и «Барселоны». Было замечательно отпраздновать этот успех здесь, с нашими фанатами.

Гол Ачерби в добавленное время? Ачерби сам решил пойти в атаку в заключительной части матча, но я не стал его останавливать, потому что нам уже было нечего терять. Он творит невероятные вещи в обороне, а сегодня еще и подарил нам решающий гол».

События матча

99’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Интер Милан).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
По теме:
ФЛИК: «Болезненное поражение. Попробуем выиграть ЛЧ в следующем сезоне»
Назван лучший игрок невероятного матча ЛЧ между Интером и Барселоной
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона пресс-конференция Симоне Индзаги
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 07 мая 2025, 01:49 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 7 апреля в 21:00 по Киеву

Сартинский пояснил, почему его хотят отстранить от сборной Украины на Евро
Другие виды | 06 мая 2025, 19:56 7
Сартинский пояснил, почему его хотят отстранить от сборной Украины на Евро
Сартинский пояснил, почему его хотят отстранить от сборной Украины на Евро

Геннадий не подбирал слов

Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07.05.2025, 01:20
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06.05.2025, 07:21
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
05.05.2025, 00:21
Бокс
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 1
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем