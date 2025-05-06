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Лига Чемпионов
Интер Милан
06.05.2025 22:00 - : -
Барселона
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Лига чемпионов
06 мая 2025, 06:24 | Обновлено 06 мая 2025, 07:06
148
0

Интер – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов

06 мая 2025, 06:24 | Обновлено 06 мая 2025, 07:06
148
0
Интер – Барселона. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 6 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть миланский «Интер» и каталонский «Барселона». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» сыграли зрелищно, завершив игру со счётом 3:3. Итальянцы быстро повели в счете, но каталонцы дважды отыгрывались, создав больше моментов, чем соперник. «Интер» сохраняет отличную домашнюю серию в ЛЧ (16 матчей без поражений) и сражается за победу как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В составе могут быть кадровые потери, но возвращение Мартинеса — положительная новость. «Барселона» демонстрирует отличную форму, уже выиграла два национальных трофея и лидирует в Примере. Однако команду преследуют травмы, и ответный матч обещает быть напряженным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Барселона» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
6 мая 2025 -
22:00
Барселона
Ничья в основное время 3.85 Сделать ставку

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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