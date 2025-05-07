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Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
06.05.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:3 4 : 3
Барселона
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Лига чемпионов
07 мая 2025, 01:20 |
11832
0

Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

07 мая 2025, 01:20 |
11832
0
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый поединок завершился со счетом 3:3. По сумме двух матчей в финал пробился Интер (7:6). В решающем поединке еврокубка подопечные Симоне Индзаги поборются за трофей либо против ПСЖ, либо против Арсенала.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 6 мая

Интер Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) [первый поединок – 3:3]

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Чалханоглу, 45+1 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Эрик Гарсия, 54 мин.

ГОЛ! 2:2 Ольмо, 60 мин.

ГОЛ! 2:3 Рафинья, 87 мин.

ГОЛ! 3:3 Ачерби, 90+3 мин.

ГОЛ! 4:3 Фраттези, 99 мин.

События матча

99’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Интер Милан).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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