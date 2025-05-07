6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Первый поединок завершился со счетом 3:3. По сумме двух матчей в финал пробился Интер (7:6). В решающем поединке еврокубка подопечные Симоне Индзаги поборются за трофей либо против ПСЖ, либо против Арсенала.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 6 мая

Интер Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) [первый поединок – 3:3]

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Чалханоглу, 45+1 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Эрик Гарсия, 54 мин.

ГОЛ! 2:2 Ольмо, 60 мин.

ГОЛ! 2:3 Рафинья, 87 мин.

ГОЛ! 3:3 Ачерби, 90+3 мин.

ГОЛ! 4:3 Фраттези, 99 мин.