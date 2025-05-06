Интер Милан

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6 мая ответный матч в полуфинале Лиги чемпионов проведут Интер и Барселона. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб выглядел в этом сезоне весьма солидно, показывая во всех турнирах высокий уровень футбола. В какой-то момент произошел сбой, команда проиграла три матча подряд, из-за этого отрезка Интер вылетел с Кубка Италии и потерял лидерство в чемпионате. Сейчас подопечные Симоне Индзаги вторые в Серии А, они отстают от первого Наполи на три очка. В последнем туре «сине-черные» далеко небоевым составом обыграли дома Верону со счетом 1:0, чем прервали серию из пяти матчей без побед, во всех турнирах.

Создалось впечатление, что Интер устал под конец сезона, хотя первый матч в Барселоне показал, насколько команда еще опасна. Сейчас Лига чемпионов превращается в приоритетный турнир, но пройти Барсу, даже после выездной ничьи, задание не из легких. Предстоящий матч пропустят Карбони, Корреа, Павар, под вопросом остается Де Пьетри, непонятно, как себя чувствует Лаутаро Мартинес, у него было повреждение.

Барселона

Каталонский клуб приближается к трэблу, Кубок Испании команда уже взяла, да и вероятность выиграть Ла Лигу высокая, учитывая лидерство, с четырьмя очками отрыва от Реала, но будет еще очная встреча. В последнем туре чемпионата подопечные Ханси Флика не без проблем обыграли в гостях аутсайдера Вальядолид – 2:1. Первый тайм упомянутого матча Барса проиграла 0:1, хотя стоит учесть, что состав был экспериментальный, потом вышли на поле Рафинья, Ямаль, что позволило сделать камбэк.

С домашней встречи против Интера не удалось выжать максимум, хотя могли и вовсе проиграть тот матч. Барселона едет за победой, даже на гостях у чужой публики они способны забрать путевку в финал. Не сыграют в этой встрече Бальде, Берналь, Касадо, Кунде, Торре, возвращается после травмы Роберт Левандовски, но в старте его не выпустят.

Личные встречи

В первом матче команды устроили настоящее представление, достаточно того, что фанаты увидели шесть засчитанных мячей. Интер шокировал соперника, забив на первой минуте, а на 21-й минуте миланцы вели 2:0. Барса быстро пришла в себя, сравняли счет еще до конца первого тайма. Во второй половине соперники обменялись голами, в итоге 3:3, героем встречи был признан формальный защитник Интера Дензел Дюмфрис, на его счету дубль и результативная передача.

Прогноз

Даже играя на выезде, Барса считается минимальным фаворитом этой встречи, каталонцы выглядят интереснее соперника и способны пробиться в финал.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 2,95, ничья – 3,91, победа Барселоны – 2,24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я тоже верю, что у Барсы больше шансов на успех, поэтому поставлю на простой проход гостей за 1,68.

Прогноз Sport.ua Интер Милан Барселона Барселона выйдет в финал 1.68 Сделать ставку

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