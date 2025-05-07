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Лига чемпионов
07 мая 2025, 01:59 | Обновлено 07 мая 2025, 02:43
262
0

Назван лучший игрок невероятного матча ЛЧ между Интером и Барселоной

Лучшим футболистом полуфинала ЛЧ признан голкипер Интера Ян Зоммер

07 мая 2025, 01:59 | Обновлено 07 мая 2025, 02:43
262
0
Назван лучший игрок невероятного матча ЛЧ между Интером и Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Вечером 6 мая состоялся ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3).

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Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Лучшим игроком матча был признан вратарь Интера Ян Зоммер.

Техническая комиссия УЕФА объяснила свой выбор так: «Он удержал Интер в игре благодаря магическим интуитивным сейвам, неоднократно останавливая Ямала и помогая команде выйти в финал. Ключевые действия в решающие моменты от швейцарского голкипера».

Лига чемпионов 2024/25

1/2 финала. Ответный матч, 6 мая. Милан (Италия)

Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) (первый матч – 3:3)

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Хакан Чалханоглу, 45+1 (пен), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

Фотогалерея

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона лучший игрок Ян Зоммер
Николай Степанов Источник: УЕФА
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