Назван лучший игрок невероятного матча ЛЧ между Интером и Барселоной

Вечером 6 мая состоялся ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Лучшим игроком матча был признан вратарь Интера Ян Зоммер.

Техническая комиссия УЕФА объяснила свой выбор так: «Он удержал Интер в игре благодаря магическим интуитивным сейвам, неоднократно останавливая Ямала и помогая команде выйти в финал. Ключевые действия в решающие моменты от швейцарского голкипера».

Лига чемпионов 2024/25

1/2 финала. Ответный матч, 6 мая. Милан (Италия)

Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) (первый матч – 3:3)

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Хакан Чалханоглу, 45+1 (пен), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

Фотогалерея