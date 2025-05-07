Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зоммер стал настоящим героем полуфинала ЛЧ. Сколько сейвов сделал с Барсой?
Лига чемпионов
07 мая 2025, 13:41 |
767
1

Зоммер стал настоящим героем полуфинала ЛЧ. Сколько сейвов сделал с Барсой?

Швейцарский вратарь совершил большое количество сейвов в матчах против Барселоны

07 мая 2025, 13:41 |
767
1
Зоммер стал настоящим героем полуфинала ЛЧ. Сколько сейвов сделал с Барсой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янн Зоммер

В первой полуфинальной паре Лиги чемпионов Интер по сумме двух встреч победил Барселону со счетом 7:6 (4:3 – 3:3).

Одним из главных героев двух встреч против Барселоны стал голкипер Интера Янн Зоммер.

За два матча швейцарский вратарь совершил 14 сейвов. Это является вторым результатом в истории полуфиналов Лиги чемпионов (с момента, как ведется учет данного показателя).

Лидером здесь остается Ян Облак из Атлетико, совершивший 16 сейвов в противостоянии с Баварией в сезоне 2015/16.

По теме:
Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ
Его гол не помог. Эмоциональное обращение игрока Барселоны после поражения
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Ян Зоммер Интер Милан Барселона Лига чемпионов статистика Интер - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Opta
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 3
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу

Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 14:42 1
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов

Юный вингер хочет видеть в клубе Нико Уильямса

Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Футбол | 07.05.2025, 10:06
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Футбол | 06.05.2025, 23:40
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07.05.2025, 07:49
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
наиграл на номинацию на ЗМ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 16
Бокс
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 72
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем