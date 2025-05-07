Зоммер стал настоящим героем полуфинала ЛЧ. Сколько сейвов сделал с Барсой?
Швейцарский вратарь совершил большое количество сейвов в матчах против Барселоны
В первой полуфинальной паре Лиги чемпионов Интер по сумме двух встреч победил Барселону со счетом 7:6 (4:3 – 3:3).
Одним из главных героев двух встреч против Барселоны стал голкипер Интера Янн Зоммер.
За два матча швейцарский вратарь совершил 14 сейвов. Это является вторым результатом в истории полуфиналов Лиги чемпионов (с момента, как ведется учет данного показателя).
Лидером здесь остается Ян Облак из Атлетико, совершивший 16 сейвов в противостоянии с Баварией в сезоне 2015/16.
14 - Yann Sommer made 14 saves across both legs vs Barcelona – the second-most in a Champions League semi-final since detailed data collection began. Only Jan Oblak had more (16) for Atlético vs Bayern in 2015/16. Wizard🧤. pic.twitter.com/ghmDJvqTYa— OptaFranz (@OptaFranz) May 7, 2025
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