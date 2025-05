Зоммер стал настоящим героем полуфинала ЛЧ. Сколько сейвов сделал с Барсой?

В первой полуфинальной паре Лиги чемпионов Интер по сумме двух встреч победил Барселону со счетом 7:6 (4:3 – 3:3).

Одним из главных героев двух встреч против Барселоны стал голкипер Интера Янн Зоммер.

За два матча швейцарский вратарь совершил 14 сейвов. Это является вторым результатом в истории полуфиналов Лиги чемпионов (с момента, как ведется учет данного показателя).

Лидером здесь остается Ян Облак из Атлетико, совершивший 16 сейвов в противостоянии с Баварией в сезоне 2015/16.

