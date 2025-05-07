Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов

6 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Очередным голом за «Интер» отметился Лаутаро Мартинес.

Этот гол стал для аргентинского форварда 9-м в сезоне Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес повторил достижение соотечественника Эрнана Креспо в сезоне 2002/03, забив 9 голов за «Интер» в одном сезоне Лиги чемпионов.

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Футболисты «Интера», забившие наибольшее количество голов за один сезон ЛЧ:

9 – Эрнан Креспо, 2002/03

9 – Лаутаро Мартинес, 2024/25

8 – Самюэль Это'о, 2010/11

7 – Адриано, 2004/05

В финале «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ - «Арсенал».