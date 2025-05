Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов

6 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Очередным голом за «Интер» отметился Лаутаро Мартинес.

Этот гол стал для аргентинского форварда 9-м в сезоне Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес повторил достижение соотечественника Эрнана Креспо в сезоне 2002/03, забив 9 голов за «Интер» в одном сезоне Лиги чемпионов.

Футболисты «Интера», забившие наибольшее количество голов за один сезон ЛЧ:

В финале «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ - «Арсенал».

Most goals scored for Inter in a single Champions League campaign:



◎ 9 - Hernán Crespo (2002/03)

◉ 9 - Lautaro Martínez (2024/25)

◎ 8 - Samuel Eto’o (2010/11)

◎ 7 - Adriano (2004/05)



