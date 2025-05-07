Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов
Аргентинский форвард забил уже 9 голов в сезоне 2024/25
6 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).
Очередным голом за «Интер» отметился Лаутаро Мартинес.
Этот гол стал для аргентинского форварда 9-м в сезоне Лиги чемпионов.
Лаутаро Мартинес повторил достижение соотечественника Эрнана Креспо в сезоне 2002/03, забив 9 голов за «Интер» в одном сезоне Лиги чемпионов.
Футболисты «Интера», забившие наибольшее количество голов за один сезон ЛЧ:
- 9 – Эрнан Креспо, 2002/03
- 9 – Лаутаро Мартинес, 2024/25
- 8 – Самюэль Это'о, 2010/11
- 7 – Адриано, 2004/05
В финале «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ - «Арсенал».
Most goals scored for Inter in a single Champions League campaign:— Squawka (@Squawka) May 6, 2025
◎ 9 - Hernán Crespo (2002/03)
◉ 9 - Lautaro Martínez (2024/25)
◎ 8 - Samuel Eto’o (2010/11)
◎ 7 - Adriano (2004/05)
Argentines leading the way. 🇦🇷 pic.twitter.com/pHnCblAieq
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