Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2025, 10:23 | Обновлено 07 мая 2025, 10:28
278
1

Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов

Аргентинский форвард забил уже 9 голов в сезоне 2024/25

07 мая 2025, 10:23 | Обновлено 07 мая 2025, 10:28
278
1
Лаутаро Мартинес повторил рекорд Интера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

6 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Интер» победил «Барселону» со счетом 4:3 (7:6 по сумме двух встреч).

Очередным голом за «Интер» отметился Лаутаро Мартинес.

Этот гол стал для аргентинского форварда 9-м в сезоне Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес повторил достижение соотечественника Эрнана Креспо в сезоне 2002/03, забив 9 голов за «Интер» в одном сезоне Лиги чемпионов.

Футболисты «Интера», забившие наибольшее количество голов за один сезон ЛЧ:

  • 9 – Эрнан Креспо, 2002/03
  • 9 – Лаутаро Мартинес, 2024/25
  • 8 – Самюэль Это'о, 2010/11
  • 7 – Адриано, 2004/05

В финале «Интер» будет ждать победитель пары ПСЖ - «Арсенал».

По теме:
Микель АРТЕТА: «Мы здесь, чтобы сотворить историю»
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Неизбежно. Назван первый игрок, который покинет Барсу после вылета из ЛЧ
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Лаутаро Мартинес статистика Самюэль Это'о Эрнан Креспо Адриано Лейте Рибейро
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионер, который принадлежит Динамо, вернется в киевский клуб
Футбол | 07 мая 2025, 10:31 0
Легионер, который принадлежит Динамо, вернется в киевский клуб
Легионер, который принадлежит Динамо, вернется в киевский клуб

Джастин Лонвейк проводит нынешний сезон в составе ФК «Виборг»

Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07 мая 2025, 01:20 0
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Футбол | 06.05.2025, 10:53
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 09:05
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 00:41
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Якщо Лаутаро заб є у фіналі і Інтер виграє ЛЧ. То Золотий мяч його!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 72
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем