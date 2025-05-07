Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Педри был недоволен судейством
6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.
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Испанский полузащитник каталонского клуба Педри отреагировал на вылет своей команды в послематчевом интервью:
«Я согласен с Ханси Фликом, абсолютно... Во всех ситуациях 50/50 судья принимал решение в пользу Интера. С этим арбитром это происходит не впервые и, по моему мнению, УЕФА должен пересмотреть ситуации с этим арбитром... есть много вещей, которые я не понимаю».
Напомним, главным арбитром матча был поляк Шимон Марциняк.
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