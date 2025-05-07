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Лига чемпионов
07 мая 2025, 10:23 | Обновлено 07 мая 2025, 10:24
69
0

Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов

Педри был недоволен судейством

07 мая 2025, 10:23 | Обновлено 07 мая 2025, 10:24
69
0
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Шимон Марчиняк и Педри

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Испанский полузащитник каталонского клуба Педри отреагировал на вылет своей команды в послематчевом интервью:

«Я согласен с Ханси Фликом, абсолютно... Во всех ситуациях 50/50 судья принимал решение в пользу Интера. С этим арбитром это происходит не впервые и, по моему мнению, УЕФА должен пересмотреть ситуации с этим арбитром... есть много вещей, которые я не понимаю».

Напомним, главным арбитром матча был поляк Шимон Марциняк.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Педри УЕФА судейство Шимон Марциняк
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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