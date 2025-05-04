Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 15:30 |
525
0

ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (обновляется)

Игра началась с опозданием из-за воздушной тревоги

04 мая 2025, 15:30 |
525
0
ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (обновляется)
ФК Заря

4 мая в матче 27-го тура УПЛ встретились ЛНЗ из Черкасс и луганская «Заря».

Матч начался с опозданием из-за воздушной тревоги в Черкассах.

В первом тайме команды голов не забивали, а во втором игроки ЛНЗ вышли вперед. Правда, помогли в этом игроки «Зари». Гол в собственные ворота забил Роман Вантух.

На 60-й минуте игроки «Зари» воспользовались ошибкой голкипера хозяев и Будковский сравнял счет.

УПЛ. 27-й тур. 4 мая

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 1:1 (второй тайм)

Голы: Вантух, 47 (автогол), Будкивский, 60

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Вантух срезал мяч в свои ворота. ЛНЗ вышло вперед с Зарей
Уверенный шаг к УПЛ. Полтава без проблем разобралась с Агробизнесом
Реал – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря Луганск видео голов и обзор ЛНЗ - Заря Роман Вантух
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Хоккей | 03 мая 2025, 21:54 93
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица

Команда завершила турнир на третьем месте

Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?
Футбол | 04 мая 2025, 08:22 15
Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?
Развалины в наследство. Какие проблемы придется решать Алонсо в Реале?

Размышляем о том, насколько сложным будет житье-бытье Хаби в Мадриде

ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Хоккей | 03.05.2025, 18:15
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Брайтон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.05.2025, 14:58
Брайтон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04.05.2025, 09:11
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 7
Футбол
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
03.05.2025, 06:23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49
Теннис
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем