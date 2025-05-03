ЛНЗ Черкассы

В двадцать седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 4 мая, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Заря». Обеим командам важно взять 3 очка, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице.

ЛНЗ

В последнее время ЛНЗ фигурирует в медиапространстве не сколько из-за своих результатов, а больше из-за существенных изменений в менеджменте черкасского клуба. Сразу шестерым работникам команды указали на дверь.

Кроме того, результаты самой команды оставляют желать лучшего: под руководством Григорчука, ЛНЗ выиграл лишь 2 поединка из семи («Рух» и «Колос»). Однако в последних двух турах, в его подопечным все же удалось взять очки, сыграв пресные безголевые ничьи с «Ингульцом» и «Кривбассом». Сейчас ЛНЗ находится на одиннадцатой позиции, а отрыв от зоны переходных матчей не такой и большой – 3 очка.

Поэтому в следующих поединках команде Григорчука нужно набирать максимум очков, чтобы не бороться за выживание, но впереди встреча с «Зарей», которая будет стремиться вернуть долг за поражение в первом круге.

Поединок против «Зари» у ЛНЗ пропустит из-за перебора желтых карточек Илья Путря. Также из-за травмы рискует пропустить остаток сезона Эйнел Соареш.

Заря

Для «Зари» этот отрезок сезона складывается тоже не так, как ей хотелось, ведь с небольшой обоймой игроков команде Бартуловича приходится чередовать победы с поражениями. На прошлой неделе «Заре» удалось переиграть «Левый Берег», где автор гола и ассиста Александр Яцык стал лучшим игроком тура.

Однако посреди недели «мужики» проиграли свой матч аутсайдеру чемпионата «Ингульцу», где во втором тайме (доигровке) луганскому почти ничего не удалось создать в атаке.

Теперь «Зарю» ждет настоящее испытание, ведь в предстоящем матче Бартуловичу не смогут помочь сразу 3 футболиста. Как показывает практика, когда у «Зари» отсутствуют 1-2 важных игрока, то ей очень редко удается демонстрировать хорошую игру и доминировать на поле, поэтому интересно будет посмотреть, как Бартулович в очередной раз будет находить выход из сложившийся ситуации.

У «Зари» сразу три игрока из-за перебора желтых карточек пропустят матч с черкащанами: Кирилл Дрышлюк, Игорь Горбач и Жуниньо.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли три матча, где во всех трех поединках была зафиксирована победа ЛНЗ. Разница забитых мячей составляет 6:3 в пользу черкасского клуба. В первом круге матчи завершился со счетом 2:1. На гол Петара Мичина ЛНЗ ответил результативными ударами Дмитрия Топалова и Молло Бессала.

Прогноз на противостояние

Черкасской команде очень важно будет победить в этой встрече, потому что в случае неудовлетворительного результата игры с «Зарей» ЛНЗ рискует опуститься в зону вылета. Но и «Заря» с очередными кадровыми потерями не собирается отступать, а потому тоже захочет порадовать болельщиков тремя очками. Учитывая, что команды будут играть на победу, не исключено, что увидим открытый футбол, где нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Муравский, Дайко, Топалов, Тилль, Танковский, Яшари, Соареш, Пасич, Момо

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Папара, Яцык, Мичин, Антюх, Белоцерковец, Будковский

Прогноз Sport.ua ЛНЗ Черкассы Заря Обе команды забьют (да) 2.08 Сделать ставку

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