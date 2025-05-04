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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.05.2025 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 01:03 |
21
0

ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2025, 01:03 |
21
0
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 4-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и луганская «Заря». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

«Сиреневые» в конце сезона дошли до того, что из крепкого середняка превратились в одного из претендентов на вылет. Однако команда Романа Григорчука все еще держится в трех очках от зоны переходных матчей. Но самое время заканчивать серию из пяти матчей подряд без побед. В то же самое время, «Заря» может похвастаться отсутствием затяжного кризиса результатов, но игровой спад у нее точно присутствует – слишком тяжело даются очки после мартовского международного перерыва явно не последней команде страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
4 мая 2025 -
13:00
Заря
Обе команды забьют (да) 2.08 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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