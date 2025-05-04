Ошибка вратаря стоила очков. ЛНЗ не удержал победу над Зарей

Еще в начале весенней части сезона украинской Премьер-лиги предстоящий матч двадцать седьмого тура между черкасским ЛНЗ и луганской «Зарей» мог бы рассматриваться исключительно в контексте борьбы за места в середине турнирной таблицы между этими командами, что в конце кампании вообще-то не несет собой рисков для обоих коллективов. Но наступили другие времена.

Проект «сиреневых» во главе с Романом Григорчуком так и не набрал нужных оборотов сразу, что повлекло в итоге падение по рейтингу до предела попадания в зону переходных матчей, и теперь каждый зачетный балл, которых черкасцы откровенно не добирали в последнее время, становился на вес золота. А «мужики» во главе с Младеном Бартуловичем растеряли несколько важных очков сразу после зимнего перерыва, поэтому под тяжестью соперников в заключительных турах заблаговременно решили не бороться за еврокубки, к чему были у них все предпосылки даже в тяжелом сезоне. А иначе эту очередь невыразительных поединков «Зари» и объяснить было невозможно.

Ждать дополнительный час на стартовый свисток поединка, потому что еще за два с половиной часа до этого в городе прозвучала воздушная тревога – к этому мы уже привыкли, поэтому нечем было удивить. Но это ожидание действительно стоит того, если потом команды появляются на поле и своей игрой заставляют нас забыть об упущенном. Эта история была явно не о первом тайме нашего поединка.

На перерыв мы ушли с утвердительной мыслью о том, что почти ничего интересного за эти 45 с лишним минут на поле не происходило. ЛНЗ в плане атаки не продемонстрировал ни одной интересной мысли, тогда как у «Зари» был классный стандарт в исполнении Тронтеля, когда мяч должен был залетать в левую девятку, однако Кучеренко этому помешал. И все. Ни интенсивности, ни желания что-то с этим делать команды не продемонстрировали.

Во втором тайме мы зато поймали себя на контрасте от быстрого гола ЛНЗ, для которого команде Григорчука, который до этого еще и двойную замену успел ввести в игру, не понадобилось даже и пробивать по чужим воротам. Вантух сделал все сам – Тилль подал со штрафного с левого фланга на ближнюю, а защитник небрежно головой срезал мяч в собственные ворота. Издевательский гол с учетом того, что в первом тайме хозяева и близко к нему не приблизились.

Делать нечего – «Заря» должна была хотя бы что-то придумывать на чужой половине и цепляться за результат. Луганчане решили прессинговать до последнего, и таки на 61 минуте Кучеренко доигрался с короткими передачами у собственной штрафной, подарив мяч Мичину, который радостно поделился им с Будковским под удар в пустые ворота. Получился некий обмен голами почти из ничего.

Кому-то тогда могло показаться, что самое время командам поднимать ставки, потому что только один зачетный балл никому особо и не был выгодным в этой паре. Но нет. Никакой опасности в дальнейшем не было создано обеими командами, кроме момента ЛНЗ в конце компенсированного времени, когда да, Пасичу оставалось только хвататься за голову, потому что именно удар ею на дальней стойке должен был завершать подачу Авагимяна с правого фланга, однако Сапутин как-то сумел парировать мяч, за которым его партнеры только наблюдали в той атаке.

Следующий матч черкасский ЛНЗ проведет в гостях против киевской «Оболони», а луганская «Заря» сыграет домашнюю игру против донецкого «Шахтера».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Каплиенко – 6,0, Авагимян – 6,5, Наумец – 6,0, Макуана – 6,0, Кушниренко – б/о.

«Заря» (замены): Антюх – 6,0, Белоцерковец – 6,0, Маткевич – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

ЛНЗ – «Заря» – 1:1

Голы: Вантух, 47 (авт.) – Будковский, 61

Предупреждения: Каплиенко, 58, Кучеренко, 59, Кушниренко, 88 – Будковский, 23

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев, Дайко, Салиху (Каплиенко, 46), Муравский – Танковский (Кушниренко, 86) – Г. Пасич, Тилль, Яшари (Макуана, 65), Топалов (Наумец, 60) – Момо (Авагимян, 46).

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Тронтель – Кораблин (Антюх, 60), Попара, Мичин (Маткевич, 88) – Яцик, Будковский, Слесар (Белоцерковец, 69).

Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 13 (7) – 11 (5)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 2 – 0.

ЛНЗ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C