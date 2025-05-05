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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.05.2025 14:00 – FT 1 : 1
Заря
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 13:00 на 14:00
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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 14:22 | Обновлено 05 мая 2025, 14:23
821
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Это никуда не годится»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью с «Зарей»

05 мая 2025, 14:22 | Обновлено 05 мая 2025, 14:23
821
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Это никуда не годится»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 27-го тура УПЛ:

«Немного грустно, потому что мы были близко к победе, но результат ничейный и мы его принимаем. Есть много очень полезной информации, понимаем, что надо улучшить, и без всякого негатива или неуверенных мыслей поднимаем голову и идем дальше

Замены в перерыве? Салих заменили из-за повреждения, а Момо – потому что он действовал не так, как мы хотели. Все, кто вышел на поле, могут записать себе эту игру в актив.

Кто может сыграть в нападении? Не думаю, что Ассинор уже готов нам помогать. Возможно, какие-то минуты, когда нам не будет нужно решать задачи, мы ему дадим, потому что он уже давно тренируется. У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах.

Когда мы оборонялись на своей половине, мы создавали плотность, и мы понимаем, что мы делаем. Но долгое время мы не могли перейти от обороны в атаку, потому что у нас было много неправильных действий и потерь нападающего. Это совсем не наш план, что мы должны были сидеть и обороняться. Мы в такой футбол не хотим играть. Но на своей половине мы должны обороняться.

Почему не получилось дожать «Зарю»? Мы сделали много изменений, нам просто надо было реализовать свои возможности, и результат был бы другой. Но что об этом говорить? В первом тайме у «Зари» был штрафной опасный. Мы были лучше по ходу игры, но нам не хватило забитых мячей».

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
47’
ГОЛ ! Автогол забил Роман Вантух (Заря).
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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря Марк Ассинор Фрэнсис Момо пресс-конференция Хайдин Салиху
Дмитрий Вус Источник: ФК ЛНЗ
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