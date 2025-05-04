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  4. ЛНЗ – Заря – 1:1. Игра результативных ошибок. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 16:30 | Обновлено 04 мая 2025, 16:32
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0

ЛНЗ – Заря – 1:1. Игра результативных ошибок. Видео голов и обзор матча

Игра началась с опозданием из-за воздушной тревоги

04 мая 2025, 16:30 | Обновлено 04 мая 2025, 16:32
1100
0
ЛНЗ – Заря – 1:1. Игра результативных ошибок. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

4 мая в матче 27-го тура УПЛ встретились ЛНЗ из Черкасс и луганская «Заря».

Матч начался с опозданием из-за воздушной тревоги в Черкассах.

В первом тайме команды голов не забивали, а во втором игроки ЛНЗ вышли вперед. Правда, помогли в этом игроки «Зари». Гол в собственные ворота забил Роман Вантух.

На 60-й минуте игроки «Зари» воспользовались ошибкой голкипера хозяев и Будковский сравнял счет.

УПЛ. 27-й тур. 4 мая

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 1:1 (второй тайм)

Голы: Вантух, 47 (автогол), Будкивский, 60

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря Луганск видео голов и обзор ЛНЗ - Заря Роман Вантух
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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