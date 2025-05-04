ЛНЗ – Заря – 1:1. Игра результативных ошибок. Видео голов и обзор матча
Игра началась с опозданием из-за воздушной тревоги
4 мая в матче 27-го тура УПЛ встретились ЛНЗ из Черкасс и луганская «Заря».
Матч начался с опозданием из-за воздушной тревоги в Черкассах.
В первом тайме команды голов не забивали, а во втором игроки ЛНЗ вышли вперед. Правда, помогли в этом игроки «Зари». Гол в собственные ворота забил Роман Вантух.
На 60-й минуте игроки «Зари» воспользовались ошибкой голкипера хозяев и Будковский сравнял счет.
УПЛ. 27-й тур. 4 мая
ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 1:1 (второй тайм)
Голы: Вантух, 47 (автогол), Будкивский, 60
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка
Украинец Даниил Игнатенко впервые завоевал золотые медали национального первенства