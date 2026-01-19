Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
19 января 2026, 18:21 | Обновлено 19 января 2026, 18:38
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января

Во вторник в Мельбурне сыграют Олейникова, Калинина и Людмила Киченок

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января
Instagram. Александра Олейникова

20 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах, а также стартуют парные поединки.

Во вторник в Мельбурне выступят три украинские теннисистки: Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 20 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)

Александра Олейникова Мэдисон Киз [9]

Корт №7. 2-й запуск (не 03:30)

Ангелина Калинина [Q] – Ван Синьюй

Australian Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №5. 4-й запуск (не 07:30)

Людмила Киченок / Кэти Волынец – 🏳️ Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон

По теме:
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Александра Олейникова Мэдисон Киз Ангелина Калинина Ван Синьюй Людмила Киченок Кэти Волынец Анастасия Павлюченкова Клара Таусон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
