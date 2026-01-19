Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января
Во вторник в Мельбурне сыграют Олейникова, Калинина и Людмила Киченок
20 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах, а также стартуют парные поединки.
Во вторник в Мельбурне выступят три украинские теннисистки: Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 20 января
Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала
Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)
Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9]
Корт №7. 2-й запуск (не 03:30)
Ангелина Калинина [Q] – Ван Синьюй
Australian Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №5. 4-й запуск (не 07:30)
Людмила Киченок / Кэти Волынец – 🏳️ Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон
