Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января

20 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах, а также стартуют парные поединки.

Во вторник в Мельбурне выступят три украинские теннисистки: Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 20 января

Australian Open 2026. Одиночный разряд, 1/64 финала

Rod Laver Arena. 1-й запуск (не ранее 02:30)

Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9]

Корт №7. 2-й запуск (не 03:30)

Ангелина Калинина [Q] – Ван Синьюй

Australian Open 2026. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №5. 4-й запуск (не 07:30)

Людмила Киченок / Кэти Волынец – 🏳️ Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон