Германия
19 января 2026, 18:11
Гарри КЕЙН: «Хотелось бы выиграть титул Бундеслиги пораньше – в марте»

Бавария идет к чемпионству

19 января 2026, 18:11
Гарри КЕЙН: «Хотелось бы выиграть титул Бундеслиги пораньше – в марте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн хочет, чтобы команда пораньше стала чемпионом Германии и сохранила силы на Лигу чемпионов.

«Хотелось бы выиграть титул Бундеслиги пораньше – в марте. Жаловаться мы не будем, если так случится. Или в апреле. Я думаю, с нашим текущим настроем это не так важно. Мы просто играем в свой футбол и побеждаем».

«У Баварии такой настрой – быть безжалостными к нашим соперникам. Такой у нас сейчас менталитет, и важно сохранить его на Лигу чемпионов», – сказал Кейн.

Мюнхенская команда лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 11 очков.

