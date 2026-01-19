Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Француз защищает Винисиуса
Форвард Реала Килиан Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов против Монако вступился за вингера Винисиуса Жуниора, который был расстроен из-за свиста в его адрес со стороны фанов мадридской команды.
«Если болельщики хотят освистывать нас, то освистывайте всю команду, а не отдельных игроков. Это мне не нравится, когда выделяют одного и прессингуют его».
«Проблемы в результатах – не вина Винисиуса, а вина всей команды. Освистывайте всех», – сказал Мбаппе.
В матче чемпионата Испании против Леванте болельщики освистали не только Винисиуса, но и президента клуба Флорентино Переса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский пловец решил завершить профессиональную карьеру
Сливочные сократили отставание от каталонцев до одного очка по итогам матчей 20-го тура