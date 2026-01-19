Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Испания
19 января 2026, 17:55 | Обновлено 19 января 2026, 18:24
753
1

Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»

Француз защищает Винисиуса

19 января 2026, 17:55 | Обновлено 19 января 2026, 18:24
753
1 Comments
Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус и Мбаппе

Форвард Реала Килиан Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов против Монако вступился за вингера Винисиуса Жуниора, который был расстроен из-за свиста в его адрес со стороны фанов мадридской команды.

«Если болельщики хотят освистывать нас, то освистывайте всю команду, а не отдельных игроков. Это мне не нравится, когда выделяют одного и прессингуют его».

«Проблемы в результатах – не вина Винисиуса, а вина всей команды. Освистывайте всех», – сказал Мбаппе.

В матче чемпионата Испании против Леванте болельщики освистали не только Винисиуса, но и президента клуба Флорентино Переса.

По теме:
Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»
Эльче – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту
Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере
Водные виды | 19 января 2026, 14:17 10
Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере
Михаил Романчук принял окончательное решение о своей карьере

Украинский пловец решил завершить профессиональную карьеру

Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19 января 2026, 06:25 2
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны

Сливочные сократили отставание от каталонцев до одного очка по итогам матчей 20-го тура

Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
Футбол | 19.01.2026, 18:03
ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Футбол | 19.01.2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romeo_xai
Бо вважають себе вищими за клуб, а цього бути не може.
Ответить
0
Популярные новости
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 22
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем