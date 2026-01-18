Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 января 2026, 20:46 |
Бразильский вингер покинет мадридский «Реал»

18 января 2026, 20:46 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает El Periodico.

По информации источника, 25-летний футболист больно воспринял свист болельщиков во время игры королевского клуба с «Леванте» – он решил покинуть столицу Испании и уже сообщил о этом решении своему окружению.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте».

