Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Бразильский вингер покинет мадридский «Реал»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает El Periodico.
По информации источника, 25-летний футболист больно воспринял свист болельщиков во время игры королевского клуба с «Леванте» – он решил покинуть столицу Испании и уже сообщил о этом решении своему окружению.
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте».
