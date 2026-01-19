ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который сейчас работает футбольным экспертом на телевидении, впервые публично рассказал о проблемах со слухом.

Во время съемок программы Match of the Day на BBC Руни обратился к съемочной группе с просьбой вставить наушник в правое, а не в левое ухо. По словам 40-летнего эксфутболиста, он почти не слышит на левое ухо, из-за чего ему сложно воспринимать речь в студии, особенно когда становится слишком шумно.

«Можно вставить наушник в другое ухо? Проблема в том, что я глухой на левое ухо. Когда становится громко, мне трудно слышать, что говорит Келли Кейтс или кто-то еще», – пояснил Руни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бывший нападающий никогда ранее не говорил об этой проблеме, и пока неизвестно, когда именно и по каким причинам у него ухудшился слух. При этом в 2009 году Руни получил серьезную травму уха во время отпуска на Лазурном Берегу – он поскользнулся на яхте, после чего врачам пришлось наложить ему 45 швов.

Сам Руни не подтверждал прямую связь между той травмой и нынешними проблемами со слухом, однако этот эпизод считается одной из возможных причин.