Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
Другие новости
19 января 2026, 18:03 |
886
0

ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем

Уэйн Руни страдает из-за проблем со слухом

19 января 2026, 18:03 |
886
0
ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
The Sun. Уэйн Руни

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который сейчас работает футбольным экспертом на телевидении, впервые публично рассказал о проблемах со слухом.

Во время съемок программы Match of the Day на BBC Руни обратился к съемочной группе с просьбой вставить наушник в правое, а не в левое ухо. По словам 40-летнего эксфутболиста, он почти не слышит на левое ухо, из-за чего ему сложно воспринимать речь в студии, особенно когда становится слишком шумно.

«Можно вставить наушник в другое ухо? Проблема в том, что я глухой на левое ухо. Когда становится громко, мне трудно слышать, что говорит Келли Кейтс или кто-то еще», – пояснил Руни.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Бывший нападающий никогда ранее не говорил об этой проблеме, и пока неизвестно, когда именно и по каким причинам у него ухудшился слух. При этом в 2009 году Руни получил серьезную травму уха во время отпуска на Лазурном Берегу – он поскользнулся на яхте, после чего врачам пришлось наложить ему 45 швов.

Сам Руни не подтверждал прямую связь между той травмой и нынешними проблемами со слухом, однако этот эпизод считается одной из возможных причин.

По теме:
Марк ГЕХИ: «Я всегда был этим одержим»
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила новой фотосессией
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
фото Уэйн Руни Манчестер Юнайтед lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Футбол | 19 января 2026, 17:25 7
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды

Александр покидает состав Ноттингем Форест

Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Футбол | 19 января 2026, 10:33 1
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб

У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян

Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Футбол | 19.01.2026, 17:55
Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Килиан МБАППЕ: «Не нужно освистывать Винисиуса. Освистывайте весь Реал»
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Футбол | 18.01.2026, 20:46
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Винисиус принял решение по своему будущему. Уже сообщил окружению
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 71
Футбол
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 12
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем