Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марк ГЕХИ: «Я всегда был этим одержим»
Англия
19 января 2026, 18:32 |
121
0

Марк ГЕХИ: «Я всегда был этим одержим»

Центральный защитник прокомментировал свой переход в Манчестер Сити

19 января 2026, 18:32 |
121
0
Марк ГЕХИ: «Я всегда был этим одержим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Центральный защитник национальной сборной Англии Марк Гехи прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»:

«Прежде всего, это большая честь играть за такой великий клуб. Я всегда был одержим желанием становиться лучше и совершенствоваться, и это то, к чему я постоянно стремлюсь, а это идеальное место для меня, чтобы это сделать. Я много слышал о клубе и болельщиках, игроки говорят сами за себя, тренер. Это, безусловно, именно та среда, которая мне нужна, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Надеюсь, я смогу принести то, что у меня есть, чтобы помочь каждому здесь.

Рост и постоянное развитие, к которым стремится клуб, – это удивительно. Я просто хочу прийти, помочь, сделать свое дело и посмотреть, как далеко клуб может продолжать развиваться. Это то, что заметили другие люди.

Лидерские качества? Честно говоря, я не могу сказать, что я их имею или верю, что имею. Я просто стараюсь быть собой. Поскольку у меня была возможность быть капитаном в своих предыдущих командах, я старался совершенствовать свои лидерские качества, сосредоточиться на них и отточить их. Надеюсь, что с этой командой я смогу еще больше усовершенствовать свои лидерские качества, а также посмотреть на других лидеров в команде».

По теме:
ФОТО. Легенда футбола рассказал о внезапных трудностях со здоровьем
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии
Турнирная таблица АПЛ. Перевес канониров над соперниками достиг 7 очков
Марк Гехи Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19 января 2026, 00:09 8
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад

Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18 января 2026, 18:52 11
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

Кремонезе – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 19.01.2026, 18:22
Кремонезе – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кремонезе – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Футбол | 18.01.2026, 23:57
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 19.01.2026, 11:20
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
18.01.2026, 05:05
Теннис
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем