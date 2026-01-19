Марк ГЕХИ: «Я всегда был этим одержим»

Центральный защитник национальной сборной Англии Марк Гехи прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити»:

«Прежде всего, это большая честь играть за такой великий клуб. Я всегда был одержим желанием становиться лучше и совершенствоваться, и это то, к чему я постоянно стремлюсь, а это идеальное место для меня, чтобы это сделать. Я много слышал о клубе и болельщиках, игроки говорят сами за себя, тренер. Это, безусловно, именно та среда, которая мне нужна, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Надеюсь, я смогу принести то, что у меня есть, чтобы помочь каждому здесь.

Рост и постоянное развитие, к которым стремится клуб, – это удивительно. Я просто хочу прийти, помочь, сделать свое дело и посмотреть, как далеко клуб может продолжать развиваться. Это то, что заметили другие люди.

Лидерские качества? Честно говоря, я не могу сказать, что я их имею или верю, что имею. Я просто стараюсь быть собой. Поскольку у меня была возможность быть капитаном в своих предыдущих командах, я старался совершенствовать свои лидерские качества, сосредоточиться на них и отточить их. Надеюсь, что с этой командой я смогу еще больше усовершенствовать свои лидерские качества, а также посмотреть на других лидеров в команде».