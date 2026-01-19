Новичок Металлиста 1925: «Я хочу добиться успеха»

Венесуэльский вингер «Металлиста 1925» Себастьян Кастильо прокомментировал переход в харьковский клуб.

– Поздравляю с подписанием контракта с «Металлистом 1925»! Какие эмоции ты сейчас испытываешь?

– Спасибо большое. Прежде всего, я благодарю Бога за эту возможность. Сейчас я испытываю много эмоций, потому что это была возможность, на которую я всегда надеялся и работал ради нее, и теперь не хочу ее упускать.

– Успел ли ты осознать, что начинается новый этап в твоей карьере?

– Да, конечно, именно об этом я думаю больше всего. Я знаю, что это будет нелегко, но я еду с большим энтузиазмом и желанием продемонстрировать свой талант, сделать имя моей страны известным и помочь «Металлисту 1925» достичь положительных результатов.

– Повлиял ли на твое решение подписать контракт тот факт, что многие латиноамериканцы перешли в высшие европейские лиги после УПЛ?

– Да, я думаю, что да. Венесуэльцы в Украине очень хорошо выступали, и это открывает возможности для футболистов из моей страны. Я думаю, что также сыграло свою роль выступление со сборной Венесуэлы на чемпионате Южной Америки до 20 лет, как и мое хорошее выступление с моей командой «Депортиво».

– Расскажи украинским болельщикам немного о себе. На какой позиции ты играешь, какие сильные стороны выделишь?

– Я считаю себя сильным в игре один на один. Также я очень техничен в работе с мячом, а еще имею хороший удар из-за пределов штрафной площадки. Я могу играть на всех атакующих позициях команды, но родной для меня позицией является левый вингер.

– Ты уже тренировался с командой? Если да, то кого из своих товарищей по команде ты бы отметил?

– Я с командой всего несколько дней, но уже вижу, что есть несколько очень хороших игроков. Один из тех, кто выделяется больше всего – это капитан. Я постепенно буду ближе знакомиться с ребятами.

– Успел уже с кем-то подружиться в команде?

– Я считаю себя дружелюбным человеком. Мне нравится дружить со всеми своими товарищами по команде, и я буду стараться заслужить дружбу каждого. Однако, сейчас я провел больше времени с Николасом Аревало.

– Знал ли ты что-нибудь о «Металлисте 1925» и Украине до перехода в клуб?

– Да, я знал о команде, потому что следил за УПЛ через венесуэльцев, которые здесь играли. В моей бывшей команде были игроки, которые мне много рассказывали об украинском чемпионате.

– Какие цели ставишь перед собой на вторую половину этого сезона?

– Моя главная цель – выступить как можно лучше, чтобы помочь команде достичь целей, поставленных на этот сезон. Я думаю, что если команда хорошо выступит, то и я также буду доволен. Мне нравится концентрироваться именно на командном успехе, и я хочу достичь успеха вместе с «Металлистом 1925».