ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ подписал опытного украинца

Черновицкая Буковина официально объявила о подписании украинского вингера Олега Ильина. Об этом пишет пресс-служба черновицкого клуба.

По официальной информации Олег подписал полноценный контракт с Буковиной, но его сроки не разглашаются. Также ничего не известно о финансовых аспектах соглашения.

«Приветствуем в «желто-черной» семье», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.