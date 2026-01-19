ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ подписал опытного украинца
Олег Ильин стал футболистом черновицкой «Буковины»
Черновицкая Буковина официально объявила о подписании украинского вингера Олега Ильина. Об этом пишет пресс-служба черновицкого клуба.
По официальной информации Олег подписал полноценный контракт с Буковиной, но его сроки не разглашаются. Также ничего не известно о финансовых аспектах соглашения.
«Приветствуем в «желто-черной» семье», – лаконично говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
