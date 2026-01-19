ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ подписал опытного украинца

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
19 января 2026, 17:02 |
ФК Буковина. Олег Ильин

Черновицкая Буковина официально объявила о подписании украинского вингера Олега Ильина. Об этом пишет пресс-служба черновицкого клуба.

По официальной информации Олег подписал полноценный контракт с Буковиной, но его сроки не разглашаются. Также ничего не известно о финансовых аспектах соглашения.

«Приветствуем в «желто-черной» семье», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Буковина занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 48 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Олег Ильин Буковина Черновцы трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
