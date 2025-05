Он может все. Вингер Кристал Пэлас стал победителем шахматного турнира

Эберечи Эзе силен не только в футболе. Полузащитник «Кристал Пэлас» показал себя отличным шахматистом.

Эзе одержал победу на специальном турнире среди селебрити. При этом футболист не потерпел ни одного поражения.

Эзе преуспевает и на футбольном поле. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 38 матчей во всех турнирах. Забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.

Отличился Эзе и в полуфинальном матче Кубка Англии. Вингер стал автором первого гола в ворота «Астон Виллы», а его команда одержала победу со счетом 3:0.

Congratulations to Ebere Eze for winning PogChamps 6! 🏆



The Premier League star won without dropping a single game in the bracket stage. Multi-sport athlete! 👏🥳 pic.twitter.com/agUaf8MiNK