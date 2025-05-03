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Англия
03 мая 2025, 17:52 | Обновлено 03 мая 2025, 17:53
57
0

Он может все. Вингер Кристал Пэлас стал победителем шахматного турнира

Эберечи Эзе выиграл турнир среди селебрити

03 мая 2025, 17:52 | Обновлено 03 мая 2025, 17:53
57
0
Он может все. Вингер Кристал Пэлас стал победителем шахматного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Эберечи Эзе силен не только в футболе. Полузащитник «Кристал Пэлас» показал себя отличным шахматистом.

Эзе одержал победу на специальном турнире среди селебрити. При этом футболист не потерпел ни одного поражения.

Эзе преуспевает и на футбольном поле. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 38 матчей во всех турнирах. Забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.

Отличился Эзе и в полуфинальном матче Кубка Англии. Вингер стал автором первого гола в ворота «Астон Виллы», а его команда одержала победу со счетом 3:0.

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Эберечи Эзе Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига шахматы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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