Полтава – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча15-го тура УПЛ 2025/26
8 декабря проходит мачт 15-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полтава и Эпицентр.
Коллективы играют на стадионе Зирка в Кропивницком. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 15-й тур, 8 декабря
Полтава – Эпицентр – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Джеоване, 25
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Джеоване, 25 мин.
