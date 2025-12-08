Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 16:31 |
Полтава – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча15-го тура УПЛ 2025/26

Полтава – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

8 декабря проходит мачт 15-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полтава и Эпицентр.

Коллективы играют на стадионе Зирка в Кропивницком. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 15-й тур, 8 декабря

Полтава – Эпицентр – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Джеоване, 25

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Джеоване, 25 мин.

Джеоване Монтанари Эпицентр Каменец-Подольский Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полтава - Эпицентр
