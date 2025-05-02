Левый Берег – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды открыли 27-й тур УПЛ
2 мая в матче 27-го тура УПЛ встречались «Левый Берег» и «Карпаты».
Команды начали очень агрессивно. Главный арбитр матча уже в начале матча был вынужден успокаивать игроков.
А на 19-й минуте Альварес оставил «Карпаты» в меньшинстве получив вторую желтую карточку.
Но это не помешало подопечным Владислава Лупашко открыть счет в матче. На 30-й минуте Амвросий Чачуа замкнул передачу соперника.
Но сразу же в ответной атаке «Левый Берег» сравнял счет. Сделал это Олег Синица.
Хотя и важно было «Карпатам», они все равно шли вперед. Во втором тайме на 60-й минуте Амвросий Чачуа оформил дубль.
Через три минуты Игорь Невес прострелил во вратарскую хоздодаров, а Акимов срезал его в свои ворота.
Уже через 10 минут Бабогло отличился автоголом – 2:3.
УПЛ. 27-й тур. 2 мая
Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3 (второй тайм)
Голы: Синица, 32, Бабогло, 72 – Чачуа, 30, 60, Якимів, 63 (автогол)
Удаление: Альварес, 19
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