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  4. Левый Берег – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 17:10 |
925
0

Левый Берег – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды открыли 27-й тур УПЛ

02 мая 2025, 17:10 |
925
0
Левый Берег – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

2 мая в матче 27-го тура УПЛ встречались «Левый Берег» и «Карпаты».

Команды начали очень агрессивно. Главный арбитр матча уже в начале матча был вынужден успокаивать игроков.

А на 19-й минуте Альварес оставил «Карпаты» в меньшинстве получив вторую желтую карточку.

Но это не помешало подопечным Владислава Лупашко открыть счет в матче. На 30-й минуте Амвросий Чачуа замкнул передачу соперника.

Но сразу же в ответной атаке «Левый Берег» сравнял счет. Сделал это Олег Синица.

Хотя и важно было «Карпатам», они все равно шли вперед. Во втором тайме на 60-й минуте Амвросий Чачуа оформил дубль.

Через три минуты Игорь Невес прострелил во вратарскую хоздодаров, а Акимов срезал его в свои ворота.

Уже через 10 минут Бабогло отличился автоголом – 2:3.

УПЛ. 27-й тур. 2 мая

Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3 (второй тайм)

Голы: Синица, 32, Бабогло, 72 – Чачуа, 30, 60, Якимів, 63 (автогол)

Удаление: Альварес, 19

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Карпаты Львов видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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