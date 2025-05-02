Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак после поражения в прошлом туре от «Зари» сделал существенные перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Астахова, Семенова, Косовского, Шаповала и Приходько в игру вступили Соколов, Самар, Иван Когут, Сидней и Диего Соуза. Владислав Лупашко после ничьи с «Оболонью» произвел три изменения. Вместо Полегенько, Очеретько и Краснопира на поле столичного стадиона вышли Танда, Пидлепенец и Игор Невес.

Соперники, решающие полярные турнирные задания, активно начали поединок. Игровых столкновений и нарушений правил хватало, и арбитру пришлось уже в начале игры усмирять страсти с помощью желтых карточек. Как следствие, уже на 19-й минуте Резникову пришлось вынимать красную карточку и удалять с поля Альвареса - за два предупреждения. Для Альвареса это было уже второе удаление в УПЛ.

Первый удар в створ ворот нанесли хозяева поля, но Синица пробил в руки Кинарейкину. Гости в меньшинстве сумели открыть счет. Костенко с левого края атаки сделал передачу в штрафную, где опытный Чачуа, опередив Сиднея, забил свой уже 15-й гол в УПЛ.

«Левый Берег» уже через две минуты сумел сравнять счет. Передачу Соколова не сумел замкнуть Диего, но мяч попал в Синицу, и тот свой шанс не упустил, забив свой 1-й гол в УПЛ (в 28-й игре). «Аисты», окрыленные таким развитием событий на поле, пытались изменить ход поединка в свою пользу. Опасно пробивал по воротам Шастал, проводивший свой 100-й матч в УПЛ, но надежно сыграл Кинарейкин. К концу тайма могли отличиться бразильские легионеры «Левого Берега» Диего и Сидней, которые пробивали мимо ворот.

В начале второго тайма повреждение получил Стецьков и вместо него на поле вышел Полегенько, для которого это был 150-й матч в УПЛ. Хозяева поля продолжали искать пути взятия ворот «Карпат» и такие возможности имели Самар и Диего, но обоим не хватило точности.

Затем гости, несмотря на численное меньшинство, забили еще два гола. После фоанговой передачи с правого края самым ловким при добивании на дальней штанге был Чачуа, оформивший свой 2-й дубль в УПЛ. А впоследствии после передачи Полегенько с правого края Якымив в падении «срезал» мяч в свои ворота, кстати, впервые в УПЛ (в 57-й игре).

Но на этом автоголы в игре не закончились. После передачи Астахова пробивал по воротам Диего, а Полегенько, выбивая мяч из пустых ворот, попал в Бабогло, от которого мяч закатился в ворота. Для Бабогло это был уже второй автогол в УПЛ, в том числе первый в составе «Карпат».

В итоге безвыигрышная серия «Левого Берега» длится 5 игр: ничья и четыре поражения. «Карпаты» же не проигрывают в УПЛ на протяжении 9-ти игр: 5 побед и четыре ничьи, а в гостях – 5 игр: две победы и три ничьи. Хозяева остались в зоне переходных игр с клубами Первой лиги, а «Карпаты» сравнялись по очкам с «Полесьем» – конкурентом в борьбе за еврокубковое место.

Наши оценки:

«Левый Берег» (замены): Галас – 6,0, Астахов – 5,5, Войцеховский – 6,0, Ризнык – б/о

«Карпаты» (замены): Адамюк – 6,0, Очеретько – 6,0, Полегенько – 6,5, Краснопир – 6,0, Федор – б/о

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Левый Берег» - «Карпаты» - 2:3

Голы: Синица, 33, Бабогло (аг), 72 – Чачуа, 31, 59, Якимив (аг), 63

Предупреждения: Самар, 5, Соколов, 23, И. Когут, 45+2, Диего Энрике, 58, Банада, 66, Шастал, 67, Синица, 88, Галас, 90+6 – Альварес, 8, 19, Бруниньо, 20, Костенко, 66, Кинарейкин, 90+4

Удаления: Альварес, 19 (второее предупреждение)

«Левый Берег»: Механив – Сидней, Самар, Якимив, Соколов (Астахов, 70, Ризнык, 81) – Банада, Синица – И. Когут (Галас, 46), Диего Энрике, Шастал (Войцеховский, 70) – Сухоручко

«Карпаты»: Кинарейкин – Танда (Адамюк, 46), Стецков (Полегенько, 51), Бабогло, Мирошниченко – Бруиіньо, Альварес, Чачуа – Костенко (Федор, 85), Подлепенец (Очеретько, 46), Игор Невес (Краснопир, 75)

Арбитр: Денис Резников (Каменское)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 18 (4) – 8 (3)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 1 – 0

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C