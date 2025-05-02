В пятницу, 2 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской премьер-лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Карпатами». Матч пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Прошлый тур для «аистов» завершился неудачным образом, ведь подопечные Первака проиграли свой поединок «Зари», которая до этого не радовала положительным результатам. Из-за этого поражения «Левый Берег» опустился на 14 место. Прямой вылет вряд ли грозит новичку УПЛ, но все же, в футболе тоже случаются чудеса, а потому «аисты» не имеют право на осечку, если в конце сезона команда не хотят вернуться обратно в Первую Лигу.

«Карпаты» в отличие от «Левого Берега» ведут активную борьбу за попадание в Лигу конференций, и имеют наибольшие шансы на успех, поскольку является ближайшим преследователем «Полесья». Однако крайний матч против «пивоваров» мог завершиться для команды Лупашко по-разному, ведь в первом тайме «львы» при равном счете не реализовали пенальти, а в конце игры смогли спастись, и сравнять счет, тем самым добыв один балл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Карпаты», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Левый Берег Карпаты Львов Победа Карпат 1.87 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.