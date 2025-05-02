Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Левый Берег
02.05.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 11:18 | Обновлено 02 мая 2025, 11:20
22
0

Левый Берег – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

02 мая 2025, 11:18 | Обновлено 02 мая 2025, 11:20
22
0
Левый Берег – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Фк Левый Берег

В пятницу, 2 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской премьер-лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Карпатами». Матч пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Прошлый тур для «аистов» завершился неудачным образом, ведь подопечные Первака проиграли свой поединок «Зари», которая до этого не радовала положительным результатам. Из-за этого поражения «Левый Берег» опустился на 14 место. Прямой вылет вряд ли грозит новичку УПЛ, но все же, в футболе тоже случаются чудеса, а потому «аисты» не имеют право на осечку, если в конце сезона команда не хотят вернуться обратно в Первую Лигу.

«Карпаты» в отличие от «Левого Берега» ведут активную борьбу за попадание в Лигу конференций, и имеют наибольшие шансы на успех, поскольку является ближайшим преследователем «Полесья». Однако крайний матч против «пивоваров» мог завершиться для команды Лупашко по-разному, ведь в первом тайме «львы» при равном счете не реализовали пенальти, а в конце игры смогли спастись, и сравнять счет, тем самым добыв один балл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Карпаты», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
2 мая 2025 -
15:30
Карпаты Львов
Победа Карпат 1.87 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
Большие проблемы. ФИФА наложила еще один трансферный бан на клуб УПЛ
Рух – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Карпаты Львов Виталий Первак Владислав Лупашко текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица

Нужно обыграть сборную Японии

90 миллионов евро. Реал готовит предложение по звездному полузащитнику
Футбол | 02 мая 2025, 10:28 0
90 миллионов евро. Реал готовит предложение по звездному полузащитнику
90 миллионов евро. Реал готовит предложение по звездному полузащитнику

Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского гранда

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 01.05.2025, 16:53
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Футбол | 02.05.2025, 09:52
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Бокс | 01.05.2025, 11:22
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 141
Хоккей
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 43
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем