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Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 23:50 | Обновлено 02 мая 2025, 00:06
71
0

Левый Берег – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Левый Берег» «зелено-белых» еще не побеждал

01 мая 2025, 23:50 | Обновлено 02 мая 2025, 00:06
71
0
Левый Берег – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 2 мая, «Левый Берег» в рамках первого матча 27-го тура УПЛ на стадионе «Арена Левый Берег» встретится с «Карпатами». Безвыигрышная серия киевского клуба в чемпионате длится 5 игр.

Левый Берег

В предыдущей игре «Левый Берег» в гостях потерпел поражение со счетом 1:2 от «Зари» и находится на 14-м месте турнирной таблицы, не гарантирующем прописки в УПЛ на следующий сезон. До финиша осталось всего пять туров и каждая следующая игра – своеобразный финал. «Аисты» это прекрасно понимают: получить максимум очков и сохранить место в элите украинского футбола – задача номер один для «Левого Берега».

Безвыигрышный сериал столичного клуба в чемпионате длится 5 игр: ничья и четыре поражения. Дмитрий Шастал может провести 100-й матч и забить 15-й гол в чемпионатах. Вратарь Максим Механив с начала чемпионата выступает без замен.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях сыграли ничью с «Оболонью» со счетом 2:2 и остались на 5-м месте в турнирной таблице. Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал шансы на попадание в еврокубковую четверку в этом сезоне: «Мы должны делать все от себя зависящее и влиять на то, на что можем. То есть на качество игры. На это нам следует обращать внимание. Четвертое место, не знаю какое… Всё зависит от качества игры. Если есть хорошая работа, то результат тебя всегда догонит».

Подопечные Владислава Лупашко не проигрывают в чемпионате на протяжении 8 игр (четыре победы и четыре ничьи), а в гостях - 4 игры (победа и три ничьи). Павел Полегенько может провести 150-й матч в УПЛ. Амвросий Чачуа может забить 15-й гол в чемпионатах, а капитан команды Денис Мирошниченко - 10-й. Победа может приблизить «зелено-белых» к зоне еврокубков.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Левый Берег» проведут свой пятый матч, в том числе второй в УПЛ, а ранее трижды встречались во Второй и Первой лигах. «Зелено-белые» еще ни разу не проигрывали «аистам», одержав три победы и один раз сыграв вничью. Предыдущая игра соперников прошла 2 ноября во Львове и завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 3:0. Авторами точных ударов во втором тайме стали Евгений Пидлепенец, Олег Очеретько (с пенальти) и Амвросий Чачуа.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Резников (Каменское), который в УПЛ провел 9 матчей. «Карпаты» при этом арбитре сыграют второй матч, а в первом потерпели поражение. «Левый Берег» проведет свой первый поединок при Резникове.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в первом круге чемпионата одержали победу над «Левым Берегом». Беспроигрышная серия «львов» длится 8 игр. Прогнозируем победу «Карпат» и в этом поединке.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Якымив, Семенив, Банада, Астахов, Косовский, Приходько, Шастал, Синица, Сухоручко.

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Полегенько, Стецьков, Бабогло, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Игор Невес.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
2 мая 2025 -
15:30
Карпаты Львов
Победа Карпат 1.87 Сделать ставку
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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