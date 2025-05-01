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  4. У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол
Лига чемпионов
01 мая 2025, 09:39 |
1346
7

У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол

Армянский полузащитник забил четвертый мяч команды, но рефери отменил взятие ворот

01 мая 2025, 09:39 |
1346
7
У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Мхитарян и Щенсны

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

На 75-й минуте при счете 3:3 полузащитник итальянского клуба Генрих Мхитарян забил четвертый гол, но рефери принял решение не засчитывать этот мяч из-за офсайда. Этот момент вызвал бурные споры в социальных сетях, где большинство фанатов считают, что «Интер» обокрали.

Мхитарян сдержанно прокомментировал этот момент: «Наверное, этот гол я буду вспоминать всю свою жизнь. Все могло быть иначе, но несколько сантиметров решили исход. Будем думать о втором поединке, который состоится на домашнем стадионе».

В одном из опросов 65% болельщиков проголосовали за то, что Генрих забил чистый гол.

ФОТО. Был ли офсайд у Мхитаряна?

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Burevestnik
руки не рахуються.
великий палець ноги Мхітаряна в офсайді 
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+5
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Я КАК И ФСЕ МАИ ДУРА ЧКИ БАЛЕЛЮЩИЭ ЗА ВЕЛИКУЮ И МАГУЧУЮ БАРСЕЛОНКУ, ГУДЕЛИ ПАРУ НЕДЕЛЬ КАГДА В АНАЛ АГИЧНАЙ СИТУАЦЕИ ВЕЛИКАМУ И МАГУЧЕМУ ЛЕВАНДОВКАМУ НЕ ЗАЩЕТАЛЕ ГОЛ С РЕАЛ САСЬЕДАДАМ В ПЕРВАМ КРУГЕ ТАГДА МИ АРАОИ ЧЬТО НАС АБАКРАЛИ А СЕВОДНЯ ХТА ДРУГОЭ ВИ НЕ ПАНЭМАЭТЕ
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+2
Singularis
А что обсуждать, если часть ступни Мхитаряна вне игры? Таковы правила.
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0
_9Quantum19_
Взагалі, якщо чисто технічно, то офсайд був. А ось фіксувати офсайд за будь-якою частиною тіла, котрою можна за правилами гри забивати м'яч у ворота суперників чи тільки за опорною частиною, тобто стопи - це вже окреме питання.
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0
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NM16071
А два непоставлені пенальті на користь Барси? Суддя був виразно за Інтер. 
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-2
Олександр
Хай подивляться з ким вони грали 
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-2
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