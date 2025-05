У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

На 75-й минуте при счете 3:3 полузащитник итальянского клуба Генрих Мхитарян забил четвертый гол, но рефери принял решение не засчитывать этот мяч из-за офсайда. Этот момент вызвал бурные споры в социальных сетях, где большинство фанатов считают, что «Интер» обокрали.

Мхитарян сдержанно прокомментировал этот момент: «Наверное, этот гол я буду вспоминать всю свою жизнь. Все могло быть иначе, но несколько сантиметров решили исход. Будем думать о втором поединке, который состоится на домашнем стадионе».

В одном из опросов 65% болельщиков проголосовали за то, что Генрих забил чистый гол.

ФОТО. Был ли офсайд у Мхитаряна?

📸 - THE OFFICIAL PROOF THAT IT WAS OFFSIDE! pic.twitter.com/UhTJ7LbgQg