Первый тайм полуфинального матча Барселона – Интер вошел в историю ЛЧ

Очень результативным выдался первый полуфинал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером», который закончился результативной ничьей 3:3.

Этот матч стал первым полуфинальным поединком Лиги чемпионов с мая 2000 года, в котором было забито 4 мяча до перерыва (2:2).

В 2000-м году таким достижением отметился другой матч «Барселоны», против «Валенсии». Тогда счет после первого тайма был 3:1 в пользу «Валенсии».

В 1999-м году «Ювентус» с «Манчестер Юнайтед» играли вничью 2:2 перед перерывом.

В 1995-м году амстердамский «Аякс» после первого тайма выигрывал у «Баварии» со счетом 3:1.

4 - Barcelona-Inter is the first @ChampionsLeague semi-final game to have 4 goals before half-time since Valencia-Barcelona in May 2000 (also 4).



Punch. pic.twitter.com/zMubxNthI4