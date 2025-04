Он выиграл требл и с Барселоной, и с Интером. Кто же он?

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов Барселона сыграет с Интером.

Уникальный статистический факт объединяет Барселону и Интер.

В сезоне 2008/09 Барселона сделала требл: выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

В следующем сезоне 2009/10 уже Интеру покорился требл: Лига чемпионов, Серия А и Кубок Италии.

Интересным фактом является то, что вместе с Барселоной в сезоне 2008/09 трофеи выиграл камерунский нападающий Самуэль Это'о, а в следующем сезоне камерунец повторил свои достижения вместе с Интером.

Never forget the fact Samuel Eto'o won back-to-back trebles at Inter and Barcelona 🥶🇨🇲 pic.twitter.com/agBAbdDBXy