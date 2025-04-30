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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 20:01 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:02
651
0

Он выиграл требл и с Барселоной, и с Интером. Кто же он?

Нападающий, игравший за оба клуба, выиграл требл в двух подряд сезонах

30 апреля 2025, 20:01 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:02
651
0
Он выиграл требл и с Барселоной, и с Интером. Кто же он?
Transfermrkt. Самуэль Это'о

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов Барселона сыграет с Интером.

Уникальный статистический факт объединяет Барселону и Интер.

В сезоне 2008/09 Барселона сделала требл: выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

В следующем сезоне 2009/10 уже Интеру покорился требл: Лига чемпионов, Серия А и Кубок Италии.

Интересным фактом является то, что вместе с Барселоной в сезоне 2008/09 трофеи выиграл камерунский нападающий Самуэль Это'о, а в следующем сезоне камерунец повторил свои достижения вместе с Интером.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Барселона - Интер Самюэль Это'о статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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