Он выиграл требл и с Барселоной, и с Интером. Кто же он?
Нападающий, игравший за оба клуба, выиграл требл в двух подряд сезонах
Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов Барселона сыграет с Интером.
Уникальный статистический факт объединяет Барселону и Интер.
В сезоне 2008/09 Барселона сделала требл: выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.
В следующем сезоне 2009/10 уже Интеру покорился требл: Лига чемпионов, Серия А и Кубок Италии.
Интересным фактом является то, что вместе с Барселоной в сезоне 2008/09 трофеи выиграл камерунский нападающий Самуэль Это'о, а в следующем сезоне камерунец повторил свои достижения вместе с Интером.
Never forget the fact Samuel Eto'o won back-to-back trebles at Inter and Barcelona 🥶🇨🇲 pic.twitter.com/agBAbdDBXy— OneFootball (@OneFootball) April 30, 2025
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