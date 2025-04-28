ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет
Коко успела доиграть матч против Белинды Бенчич в 4-м раунде тысячника в Мадриде
28 апреля теннисный день в Мадриде начался как обычно – в 12:00 по Киеву стартовали игры первых запусков на четырех кортах.
Но уже в 13:30 вся Испания, Португалия, Франция и Бельгия останется без света по причинам, которые пока что неизвестны.
Свой поединок 1/8 финала в понедельника успела провести четвертая ракетка мира Коко Гауфф. Она переиграла Белинду Бенчич 6:4, 6:2 и пошла давать традиционное флеш-интервью.
Но его пришлось прервать – во время интервью резко пропал свет. Коко, как и все остальные, были удивлены.
Следующей соперницей американки будет Мирра Андреева, которая прошла украинку Юлию Стародубцеву.
ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет
The exact moment Spain, Portugal and other parts of Europe lost power. pic.twitter.com/B0O4oQDHfh— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2025
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