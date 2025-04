28 апреля теннисный день в Мадриде начался как обычно – в 12:00 по Киеву стартовали игры первых запусков на четырех кортах.

Но уже в 13:30 вся Испания, Португалия, Франция и Бельгия останется без света по причинам, которые пока что неизвестны.

Свой поединок 1/8 финала в понедельника успела провести четвертая ракетка мира Коко Гауфф. Она переиграла Белинду Бенчич 6:4, 6:2 и пошла давать традиционное флеш-интервью.

Но его пришлось прервать – во время интервью резко пропал свет. Коко, как и все остальные, были удивлены.

Следующей соперницей американки будет Мирра Андреева, которая прошла украинку Юлию Стародубцеву.

ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет

The exact moment Spain, Portugal and other parts of Europe lost power. pic.twitter.com/B0O4oQDHfh