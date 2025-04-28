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  4. ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет
WTA
28 апреля 2025, 15:19 |
222
0

ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет

Коко успела доиграть матч против Белинды Бенчич в 4-м раунде тысячника в Мадриде

28 апреля 2025, 15:19 |
222
0
ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

28 апреля теннисный день в Мадриде начался как обычно – в 12:00 по Киеву стартовали игры первых запусков на четырех кортах.

Но уже в 13:30 вся Испания, Португалия, Франция и Бельгия останется без света по причинам, которые пока что неизвестны.

Свой поединок 1/8 финала в понедельника успела провести четвертая ракетка мира Коко Гауфф. Она переиграла Белинду Бенчич 6:4, 6:2 и пошла давать традиционное флеш-интервью.

Но его пришлось прервать – во время интервью резко пропал свет. Коко, как и все остальные, были удивлены.

Следующей соперницей американки будет Мирра Андреева, которая прошла украинку Юлию Стародубцеву.

ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет

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Коко Гауфф WTA Мадрид видео отключение света Белинда Бенчич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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