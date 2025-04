Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет

Все матчи на турнире в Мадриде были прерваны.

Причина довольно странная и неожиданная – по всей Испании отключили свет. Проблема коснулась даже Португалии. Причины уточняются.

UPD: В Испании, Португалии, Италии и Франции массовые отключения света. СМИ утверждают, что света нет практически во всех городах по этим странам

У людей паника. В Европе явно были не готовы к такому.

Соревнования в Мадриде (АТР 1000 и WTA 1000) проходят на грунтовых кортах с 22 апреля по 4 мая. 28 апреля свой матч успела провести одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. В четвертом раунде тысячника она уступила Мирре Андреевой.

В понедельник в столице Испании также должны сыграть еще две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Встреча Костюк с Потаповой была запланирована на 16:00 по Киеву, а игра Элина против Марии Саккари – в 22:00.

Пока что неизвестно, будут ли какие-то изменения в расписании и переносы матчей на следующий день, однако точно понятно – поединки начнутся позже запланированного времени.

🚨Massive power outage in MADRID 🇪🇦



The Mutua Madrid Open matches are currently suspended. 🛑#mmopen #madrid pic.twitter.com/OS2NzJ9jlf