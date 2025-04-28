Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет
Проблема коснулась даже Португалии
Все матчи на турнире в Мадриде были прерваны.
Причина довольно странная и неожиданная – по всей Испании отключили свет. Проблема коснулась даже Португалии. Причины уточняются.
UPD: В Испании, Португалии, Италии и Франции массовые отключения света. СМИ утверждают, что света нет практически во всех городах по этим странам
У людей паника. В Европе явно были не готовы к такому.
Соревнования в Мадриде (АТР 1000 и WTA 1000) проходят на грунтовых кортах с 22 апреля по 4 мая. 28 апреля свой матч успела провести одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. В четвертом раунде тысячника она уступила Мирре Андреевой.
В понедельник в столице Испании также должны сыграть еще две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Встреча Костюк с Потаповой была запланирована на 16:00 по Киеву, а игра Элина против Марии Саккари – в 22:00.
Пока что неизвестно, будут ли какие-то изменения в расписании и переносы матчей на следующий день, однако точно понятно – поединки начнутся позже запланированного времени.
🚨Massive power outage in MADRID 🇪🇦— 𝗧𝗘𝗡𝗡𝗜𝗦 👑 𝗡𝗘𝗪𝗦 🎾 (@TennisNewsRoyal) April 28, 2025
The Mutua Madrid Open matches are currently suspended. 🛑#mmopen #madrid pic.twitter.com/OS2NzJ9jlf
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