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WTA
28 апреля 2025, 14:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:41
1782
2

Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет

Проблема коснулась даже Португалии

28 апреля 2025, 14:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:41
1782
2
Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет
Twitter

Все матчи на турнире в Мадриде были прерваны.

Причина довольно странная и неожиданная – по всей Испании отключили свет. Проблема коснулась даже Португалии. Причины уточняются.

UPD: В Испании, Португалии, Италии и Франции массовые отключения света. СМИ утверждают, что света нет практически во всех городах по этим странам

У людей паника. В Европе явно были не готовы к такому.

Соревнования в Мадриде (АТР 1000 и WTA 1000) проходят на грунтовых кортах с 22 апреля по 4 мая. 28 апреля свой матч успела провести одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. В четвертом раунде тысячника она уступила Мирре Андреевой.

В понедельник в столице Испании также должны сыграть еще две украинки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Встреча Костюк с Потаповой была запланирована на 16:00 по Киеву, а игра Элина против Марии Саккари – в 22:00.

Пока что неизвестно, будут ли какие-то изменения в расписании и переносы матчей на следующий день, однако точно понятно – поединки начнутся позже запланированного времени.

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прерванные матчи WTA Мадрид ATP Мадрид Испания отключение света
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Блекаут?
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NM16071
А для чого електрики в день. Що суддя не може голосніше крикнути : Time
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-1
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