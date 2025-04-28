Стародубцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
Украинка проиграла в двух сетах «нейтральной» седьмой ракетке мира Мирре Андреевой
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/8 финала украинка проиграла в двух сетах «нейтральной» седьмой ракетке мира Мирре Андреевой.
Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут. Это была первая встреча соперниц.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Мирра Андреева [7] – 1:6, 4:6
В столице Испании украинка выиграла пять матчей подряд. За участие на турнире WTA 1000 в Мадриде Юлия Стародубцева заработала €108,805 призовых и 150 рейтинговых очков. В обновленном мировом рейтинге WTA Юлия укрепит свои позиции в топ-100, поднявшись на более чем 15 мест.
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