Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
WTA
28 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:36
2074
11

Стародубцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде

Украинка проиграла в двух сетах «нейтральной» седьмой ракетке мира Мирре Андреевой

28 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:36
2074
11
Стародубцева завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала украинка проиграла в двух сетах «нейтральной» седьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут. Это была первая встреча соперниц.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Мирра Андреева [7] – 1:6, 4:6

В столице Испании украинка выиграла пять матчей подряд. За участие на турнире WTA 1000 в Мадриде Юлия Стародубцева заработала €108,805 призовых и 150 рейтинговых очков. В обновленном мировом рейтинге WTA Юлия укрепит свои позиции в топ-100, поднявшись на более чем 15 мест.

По теме:
ВИДЕО. Момент во время интервью Гауфф, когда в Испании отключили свет
Масштабный сбой. В Европе – массовые отключения света, прерваны матчи
Матчи в Мадриде прерваны. Что-то странное: по всей Испании отключили свет
WTA Мадрид Юлия Стародубцева Мирра Андреева фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28 апреля 2025, 07:46 0
Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/16 финала состоится 28 апреля в 22:00 по Киеву

«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо
Футбол | 28 апреля 2025, 12:39 6
«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо
«Они заслуживают». Срна назвал чемпиона УПЛ после матча Шахтер – Динамо

Дарио заявил, что «Динамо» заслуживает завоевать трофей по итогам сезона

Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Футбол | 27.04.2025, 21:36
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Футбол | 28.04.2025, 08:45
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Футбол | 28.04.2025, 07:45
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
з самого початку гра не пішла у Юлі, помилка на помилці, що саме обідне що програла школярці з болот, але все рівно цей турнір для Юлі потрібно занести в актив, могла даже й не вийти в основний раунд, кожна гра боротьба була, за виключенням останнього поєдинку.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Vitason
Дуже гарний виступ ,молодець Юля, характер є  і грає непогано,все попереду головне далі грати з таким же настроєм!!
Ответить
+5
C.Пеклов
На жаль не вдалося Юлі реалізувати хоча б один брейк-пойнт...А за турнір подяка!Головне зараз налагодити стабільність в грі.
Ответить
+2
Sashamar
Ну що поробиш, представниця північних народів сильніша за Стародубцеву на цілу Мартінес. 
Ответить
0
introvert
Статистика брейк-пойнтів відповість на всі питання про причини поразки. Болотна, незважаючи на молодість, набагато краще порається з нервами в ключові моменти гри.
Ответить
-4
bibka stara
Like i said
Ща еще костючка сольется сепарше и канон будет соблюден
Ответить
-13
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 22
Футзал
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
27.04.2025, 11:03 7
Футбол
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 2
Футбол
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем