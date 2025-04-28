Масштабный сбой. В Европе – массовые отключения света, прерваны матчи

В ряде европейских стран – Испании, Португалии, Италии и Франции – произошли масштабные перебои в электроснабжении, сообщают СМИ. По некоторым данным, электричества отсутствуют практически во всех крупных городах этих стран.

В Испании национальный оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт массовых отключений по всей стране. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и анализу причин аварии. В компании сообщила, что все ресурсы направлены на разрешение ситуации.

По информации агентства Reuters, в Мадриде не работают светофоры, из-за чего в центре города образовались серьезные пробки. Испанское радио сообщает также об эвакуации пассажиров из отдельных участков метро.

Испанский железнодорожный оператор Renfe сообщил, что в 12:30 по местному времени произошла остановка всей национальной электрической сети. Поэтому все поезда остановились, а отправление со станций было временно прекращено. В Португалии также поступают многочисленные сообщения о перебоях в электроснабжении.

Из-за отключения света прерваны теннисные матчи на большом теннисном турнире в Мадриде.