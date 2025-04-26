КОСТЮК: «Травма запястья? Радукану очень сильно била во время разминки»
Украинская теннисистка прокомментировала победу над Эммой во втором раунде Мадрида
Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Эммой Радукану во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, а также рассказала о проблеме с запястьем:
«Травма запястья? Эмма очень сильно била по мячу во время разминки, поэтому, думаю, я просто перенапрягла его, и ситуация только усугублялась. Но я не думаю, что это что-то плохое, это была просто очень странная боль. Обычно у меня никогда не бывает проблем с запястьем или чего-то подобного. Я, пожалуй, смогу все уладить до следующего матча, но это было странно.
Победа над Радукану? Я проиграла ей здесь, я бы сказала, очень легкий матч три года назад, поэтому, очевидно, это не очень хорошие воспоминания. Так что я знала, что Эмма - отличный боец, она многого достигла и может играть в удивительный теннис. Я знала, что это будет битва, поэтому я не ожидала, что этот матч будет лёгким. Поэтому я, конечно, очень рада победе».
Костюк одолела Радукану со счетом 6:4, 2:6, 6:2. После первого сета Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем.
Следующей соперницей Костюк будет «нейтралка» Вероника Кудерметова.
Medical time out for Marta Kostyuk.— edgeAI (@edgeAIapp) April 25, 2025
Issue with right wrist.
Kostyuk won first set 6-4 vs Emma Raducanu. pic.twitter.com/hNlbuanB5s
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