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  4. КОСТЮК: «Травма запястья? Радукану очень сильно била во время разминки»
WTA
26 апреля 2025, 14:10 |
229
0

КОСТЮК: «Травма запястья? Радукану очень сильно била во время разминки»

Украинская теннисистка прокомментировала победу над Эммой во втором раунде Мадрида

26 апреля 2025, 14:10 |
229
0
КОСТЮК: «Травма запястья? Радукану очень сильно била во время разминки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Эммой Радукану во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, а также рассказала о проблеме с запястьем:

«Травма запястья? Эмма очень сильно била по мячу во время разминки, поэтому, думаю, я просто перенапрягла его, и ситуация только усугублялась. Но я не думаю, что это что-то плохое, это была просто очень странная боль. Обычно у меня никогда не бывает проблем с запястьем или чего-то подобного. Я, пожалуй, смогу все уладить до следующего матча, но это было странно.

Победа над Радукану? Я проиграла ей здесь, я бы сказала, очень легкий матч три года назад, поэтому, очевидно, это не очень хорошие воспоминания. Так что я знала, что Эмма - отличный боец, она многого достигла и может играть в удивительный теннис. Я знала, что это будет битва, поэтому я не ожидала, что этот матч будет лёгким. Поэтому я, конечно, очень рада победе».

Костюк одолела Радукану со счетом 6:4, 2:6, 6:2. После первого сета Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем.

Следующей соперницей Костюк будет «нейтралка» Вероника Кудерметова.

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля
Марта Костюк Эмма Радукану травма WTA Мадрид
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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