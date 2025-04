КОСТЮК: «Травма запястья? Радукану очень сильно била во время разминки»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Эммой Радукану во втором раунде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, а также рассказала о проблеме с запястьем:

«Травма запястья? Эмма очень сильно била по мячу во время разминки, поэтому, думаю, я просто перенапрягла его, и ситуация только усугублялась. Но я не думаю, что это что-то плохое, это была просто очень странная боль. Обычно у меня никогда не бывает проблем с запястьем или чего-то подобного. Я, пожалуй, смогу все уладить до следующего матча, но это было странно.

Победа над Радукану? Я проиграла ей здесь, я бы сказала, очень легкий матч три года назад, поэтому, очевидно, это не очень хорошие воспоминания. Так что я знала, что Эмма - отличный боец, она многого достигла и может играть в удивительный теннис. Я знала, что это будет битва, поэтому я не ожидала, что этот матч будет лёгким. Поэтому я, конечно, очень рада победе».

Костюк одолела Радукану со счетом 6:4, 2:6, 6:2. После первого сета Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем.

Следующей соперницей Костюк будет «нейтралка» Вероника Кудерметова.

Medical time out for Marta Kostyuk.



Issue with right wrist.



Kostyuk won first set 6-4 vs Emma Raducanu. pic.twitter.com/hNlbuanB5s