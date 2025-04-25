Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Марта в трех сетах одолела Эмму Радукану во втором раунде соревнований WTA 1000 в Испании
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) пробилась в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под 24-м номером, в трех сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 49) за 2 часа и 17 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [24] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4. 2:6, 6:2
После первой партии Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правым запястьем.
Костюк взяла реванш у Радукану за поражение трехлетней давности на кортах Мадрида в матче второго круга. Всего у Марты теперь две победы в очных противостояниях с Эммой. В 2021 году украинка оказалась сильнее британки на соревнованиях в Клуж-Напоке.
Костюк в седьмой раз выступает на тысячнике в Мадриде. Марта впервые сыграет в третьем раунде в столице Испании.
Марта стала третьей представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/16 финала на этих соревнованиях. Ранее это сделали Юлия Стародубцева и Элина Свитолина, а Даяна Ястремская вылетела от Коко Гауфф.
Следующей соперницей Костюк станет «нейтралка» Вероника Кудерметова, которая ранее во втором круге выиграла у Кристины Букши.
Three set thriller ✨@marta_kostyuk defeats Raducanu 6-4, 2-6, 6-2!#MMOPEN pic.twitter.com/DA3wDDnHYw— wta (@WTA) April 25, 2025
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