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  4. Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
WTA
25 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:03
1314
8

Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде

Марта в трех сетах одолела Эмму Радукану во втором раунде соревнований WTA 1000 в Испании

25 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 25 апреля 2025, 20:03
1314
8
Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) пробилась в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под 24-м номером, в трех сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 49) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4. 2:6, 6:2

После первой партии Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правым запястьем.

Костюк взяла реванш у Радукану за поражение трехлетней давности на кортах Мадрида в матче второго круга. Всего у Марты теперь две победы в очных противостояниях с Эммой. В 2021 году украинка оказалась сильнее британки на соревнованиях в Клуж-Напоке.

Костюк в седьмой раз выступает на тысячнике в Мадриде. Марта впервые сыграет в третьем раунде в столице Испании.

Марта стала третьей представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/16 финала на этих соревнованиях. Ранее это сделали Юлия Стародубцева и Элина Свитолина, а Даяна Ястремская вылетела от Коко Гауфф.

Следующей соперницей Костюк станет «нейтралка» Вероника Кудерметова, которая ранее во втором круге выиграла у Кристины Букши.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

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Марта Костюк Эмма Радукану WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Олександр Науменко
Три  українки в 1/16, це здорово, та ще для кожної це вперше.
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+4
Neptun
Молодець! Все ж таки зламала спротив англійки з румунським прізвіщем, індонезійскою зовнішестью та двадцатью пальцями на руках  і ногах.
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+4
Vlad Holl
Де подача ? Де , я вас питаю ? 
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+2
introvert
3-0. Матчеве протистояння українок з британками в Мадриді можна визнати успішним. Хоча всі наші дівчата мали вищий рейтинг за суперниць, тож статус зобов`язував.
А взагалі насторожують ці постійні травми Марти.
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+2
Disiny7
Виграла то добре, але про які наступні сподівання може йти мова, як що немає базового компонента - тої клятої подачі? 
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+1
SosokDayany
Марта супер , далі представниця країни гній , тільки перемог .
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+1
C.Пеклов
Молодець,непроста перемога.Але ну дуже багато невимушених помилок!Бажаю успіху в наступному матчі!
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0
serhiy
Мартуся ,наше сонечко !!!
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-1
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