Костюк разобралась с чемпионкой US Open 2021 в стартовом матче в Мадриде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) пробилась в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под 24-м номером, в трех сетах переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 49) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:4. 2:6, 6:2

После первой партии Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правым запястьем.

Костюк взяла реванш у Радукану за поражение трехлетней давности на кортах Мадрида в матче второго круга. Всего у Марты теперь две победы в очных противостояниях с Эммой. В 2021 году украинка оказалась сильнее британки на соревнованиях в Клуж-Напоке.

Костюк в седьмой раз выступает на тысячнике в Мадриде. Марта впервые сыграет в третьем раунде в столице Испании.

Марта стала третьей представительницей Украины, которой удалось пробиться в 1/16 финала на этих соревнованиях. Ранее это сделали Юлия Стародубцева и Элина Свитолина, а Даяна Ястремская вылетела от Коко Гауфф.

Следующей соперницей Костюк станет «нейтралка» Вероника Кудерметова, которая ранее во втором круге выиграла у Кристины Букши.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк