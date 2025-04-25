Девятая ракетка снялась. С кем может сыграть Костюк в 1/16 финала Мадрида?

«Нейтралка» Вероника Кудерметова (WTA 52) может стать соперницей второй ракетки Украины Марты Костюк (WTA 36) в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Костюк сойдется с Кудерметовой в третьем раунде, если переиграет Эмму Радукану (Великобритания, WTA 49) в своей стартовой игре (второй круг), которая состоится 25 апреля.

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Вероника в 1/32 финала в трех сетах справилась с Кристиной Букшей (Испания, WTA 94) со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5, отыграв матчбол и подачу на матч.

Букша не сумела преодолеть квалификацию к тысячнику, но попала в основную сетку в статусе лаки-лузера, заменив девятую ракетку мира Паулу Бадосу (Испания).

Бадоса снялась с Мадрида из-за травмы спины. Паула пропускает второй турнир подряд – на прошлой неделе она отказалась от участия на пятисотнике в Штутгарте.

«Мне очень жаль, но я не смогу выступить на Mutua Madrid Open. Я пыталась сделать все возможное до последнего момента, потому что вы знаете, как сильно я хочу сыграть дома. Но травма оказалась непростой. Надеюсь скоро восстановиться на 100%».