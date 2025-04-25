25 апреля, в матче второго круга турнира в Мадриде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 36) и Эмма Радукану (WTA 49).

Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит этот сезон явно хуже, чем бы ей хотелось. Марта начинала год на 18-й строчке, а сейчас уже 35-я, падение не катастрофическое, но все-таки тревожное. Основная проблема нашей теннисистки в том, что она не всегда может показывать свой уровень игры.

Лучше всего в этом сезоне Костюк выглядела в Дохе, когда в упорной борьбе уступила в четвертьфинале будущему победителю Аманде Анисимовой в трех сетах, а перед этим смогла обыграть Коко Гауфф.

В общей сложности украинка провела 20 матчей, в которых смогла одержать 11 побед. Марта может играть лучше, ей по силам вернуться как минимум в топ-20 мирового рейтинга. В текущем сезоне наша спортсменка еще не играла на грунте в Туре, а в Мадриде она начинает сразу со второго круга.

Свой последний матч Марта провела в начале апреля в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против Селин Наеф, где потерпела поражение и получила травму. Из-за повреждения украинка пропустила пятисотник в Штутгарте, где ей нужно было защищать прошлогодний трофей. Посмотрим, как нашей второй ракетке удалось восстановиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Эмма Радукану

Британская спортсменка проводит неровный сезон, она начала с Открытого чемпионата Австралии, где дошла до третьего круга, уступив там без шансов Иге Свентек. После мейджора у Радукану был провальный отрезок, когда она проиграла 5 матчей из шести.

Удалось себя проявить на турнире в Майами, теннисистка дошла до четвертьфинала, уступив в трех сетах сильной Джессике Пегуле. Радукану способна показывать теннис высокого уровня, но делает это не так часто. Не стоит забывать, что британка даже выигрывала один шлем, правда, данное сенсационное событие произошло еще четыре года назад. Спортсменка в текущем сезоне одержала 8 побед в 15 противостояния.

В первом круге турнира в Мадриде Радукану в непростом двухчасовом матче одолела Сюзан Ламенс из Нидерландов – 7:6, 6:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Личные встречи

Соперницы играли между собой дважды, обменявшись разгромными победами. Первую встречу теннисистки провели в 2021-м году на турнире в румынском Клуж, тогда победу одержала Костюк – 6:2, 6:1. Через год в Мадриде на грунте Радукану взяла реванш, выиграв с таким же счетом 6:2, 6:1.

Прогноз

Между собой сыграют молодые, сильные и амбициозные теннисистки, входящие в топ-50. Изначально букмекеры отдавали перевес Костюк, но сейчас котировки выровнялись.

Обе очные встречи спортсменок были короткими, однако, на этот раз я жду интересной борьбы. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Эмма Радукану Тотал больше 20.5 1.60 Сделать ставку

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