ФОТО. Украинская теннисистка в мини-бикини покорила Instagram

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться яркими кадрами с отдыха на Бали.

В новом посте спортсменка позирует в стильном бикини с цветочным принтом, выгодно подчеркивающим ее загорелое тело и идеальные формы.

На снимках Ястремская позирует у бассейна и среди тропической зелени, создавая настоящий летний вайб.

Подписчики в Instagram сразу осыпали теннисистку комплиментами, отмечая ее красоту и безупречный вкус.

Даяна Ястремская явно знает, как наслаждаться отдыхом – и привлекать внимание всей Instagram-ленты.