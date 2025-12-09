ФОТО. Украинская теннисистка в мини-бикини покорила Instagram
Фигуре Ястремской позавидуют даже модели
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться яркими кадрами с отдыха на Бали.
В новом посте спортсменка позирует в стильном бикини с цветочным принтом, выгодно подчеркивающим ее загорелое тело и идеальные формы.
На снимках Ястремская позирует у бассейна и среди тропической зелени, создавая настоящий летний вайб.
Подписчики в Instagram сразу осыпали теннисистку комплиментами, отмечая ее красоту и безупречный вкус.
Даяна Ястремская явно знает, как наслаждаться отдыхом – и привлекать внимание всей Instagram-ленты.
