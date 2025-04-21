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  4. ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
WTA
21 апреля 2025, 19:45 |
1787
4

ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко

Алена забрала заслуженные трофей и машину, а Арина «и так может себе позволить»

21 апреля 2025, 19:45 |
1787
4
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:1 в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Остапенко получила не только чек в €142,610, но и Porsche Macan Turbo.

Во время церемонии Соболенко, которая проиграла четыре финала из четырех в Штутгарте за последние пять лет, решила похвастаться своим состоянием:

«Я рада, что могу позволить себе эту машину. Знаете что? После финала я куплю себе такую, потому что, наверное, это мой единственный вариант».

🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт. Финал

Алена Остапенко – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:1

ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко

nagrazhdenie-v-shtutgarte-porshe-dlya-ostapenko-i-hvastovstvo-sobolenko
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фото Алена Остапенко Арина Соболенко WTA Штутгарт Porsche награждение фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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India Life
Купи собі МАЗ, хлопчик
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Муґунот Уух
Остапенко переграла бульбокобилу
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