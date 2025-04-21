ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Алена забрала заслуженные трофей и машину, а Арина «и так может себе позволить»
21 апреля латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:1 в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
После завершения встречи состоялась церемония награждения. Остапенко получила не только чек в €142,610, но и Porsche Macan Turbo.
Во время церемонии Соболенко, которая проиграла четыре финала из четырех в Штутгарте за последние пять лет, решила похвастаться своим состоянием:
«Я рада, что могу позволить себе эту машину. Знаете что? После финала я куплю себе такую, потому что, наверное, это мой единственный вариант».
🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт. Финал
Алена Остапенко – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:1
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
How was the first drive in your new car, @JelenaOstapenk8? 🏎️😍#PTGP25 pic.twitter.com/aBIJs1ReeW— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 21, 2025
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