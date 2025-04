21 апреля латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:1 в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Остапенко получила не только чек в €142,610, но и Porsche Macan Turbo.

Во время церемонии Соболенко, которая проиграла четыре финала из четырех в Штутгарте за последние пять лет, решила похвастаться своим состоянием:

«Я рада, что могу позволить себе эту машину. Знаете что? После финала я куплю себе такую, потому что, наверное, это мой единственный вариант».

🏆 WTA 500 Штутгарт. Грунт. Финал

Алена Остапенко – 🏳️ Арина Соболенко [1] – 6:4, 6:1

ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко

How was the first drive in your new car, @JelenaOstapenk8? 🏎️😍#PTGP25 pic.twitter.com/aBIJs1ReeW